سپاه:
مواضع گروهکهای ضدانقلاب متخاصم در اقلیم کردستان عراق منهدم شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مواضع گروهکهای ضد انقلاب متخاصم در اقلیم کردستان عراق که درحال برنامهریزی برای نفوذ و اقدام علیه حریم مقدس میهن اسلامی بودند، درپی یک عملیات اطلاعاتی هدفمند و با پرتاب ۳۰ فروند پهپاد، قدرتمندانه منهدم شدند.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«هیچگونه مماشاتی با میزبانان و عاملان اقدام علیه امنیت ملی ایران، صورت نخواهد گرفت.
مواضع گروهکهای ضد انقلاب متخاصم در اقلیم کردستان عراق که درحال برنامهریزی برای نفوذ و اقدام علیه حریم مقدس میهن اسلامی بودند، درپی یک عملیات اطلاعاتی هدفمند و با پرتاب ۳۰ فروند پهپاد، قدرتمندانه منهدم شدند.
برخورد قاطع و سریع با کلیه گروهکهای متجاوز و متخاصم در هر واحد جغرافیایی در دستورکار واحدهای امنیتی و عملیاتی سپاه پاسداران قرار گرفته و هیچگونه مماشاتی با میزبانان و عاملان اقدام علیه امنیت ملی ایران، صورت نخواهد گرفت.»