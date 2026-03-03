ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز پایدار است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏امروز شخصاً از چند میدان تره‌بار بازدید کردم؛ با وجود شرایط جنگی، نه‌تنها قطره‌ای از خدمت‌رسانی به مردم کم نشده، بلکه با تلاش شبانه‌روزی کالاها در دسترس هستند. ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز مطمئن و پایدار است. دولت در کنار مردم، استوار ایستاده است.»

