سخنگوی دولت:
ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز پایدار است
کد خبر : 1758166
سخنگوی دولت ضمن تاکید بر اینکه با تلاش شبانهروزی، کالاها در دسترس هستند، گفت: ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز مطمئن و پایدار است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز شخصاً از چند میدان ترهبار بازدید کردم؛ با وجود شرایط جنگی، نهتنها قطرهای از خدمترسانی به مردم کم نشده، بلکه با تلاش شبانهروزی کالاها در دسترس هستند. ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز مطمئن و پایدار است. دولت در کنار مردم، استوار ایستاده است.»