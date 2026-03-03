سخنگوی دولت:

ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز پایدار است

سخنگوی دولت ضمن تاکید بر اینکه با تلاش شبانه‌روزی، کالاها در دسترس هستند، گفت: ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز مطمئن و پایدار است.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏امروز شخصاً از چند میدان تره‌بار بازدید کردم؛ با وجود شرایط جنگی، نه‌تنها قطره‌ای از خدمت‌رسانی به مردم کم نشده، بلکه با تلاش شبانه‌روزی کالاها در دسترس هستند. ذخایر کالاهای اساسی برای رمضان و نوروز مطمئن و پایدار است. دولت در کنار مردم، استوار ایستاده است.»

انتهای پیام/
