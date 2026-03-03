جواد امام:

تقسیم مردم به خودی و غیرخودی، بازی در زمین دشمن است

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در رشته‌توئیتی ضمن انتقاد از دوقطبی‌سازی در کشور، تاکید کرد: منافع و امنیت ملی در گرو تقویت همبستگی، کنار گذاشتن کدورت‌ها و تلاش همگانی برای توقف جنگ و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به ایران است.

به گزارش ایلنا، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«مردم علیه مردم!؟

چه نادان و بی‌خردند آنهایی که ملت بزرگ ایران را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و مردم عزیز ما را در یک دوقطبی کثیف به جان یکدیگر انداخته‌اند.

منافع و امنیت ملی ایجاب می‌کند برای مقابله با دشمنان متجاوز و تروریست‌های خون‌آشام ایران‌زمین بیش از پیش تلاش کنیم.

رسیدن به همبستگی ملی و حفظ مام میهن در گرو کنار گذاشتن کدورت‌ها، خصومت‌ها و پایان‌دادن به قطبی‌سازی‌هاست.

استفاده از هر امکان و فرصتی برای متوقف نمودن جنگ و تحمیل این همه هزینه به ایران و ملت شریف‌اش وظیفه تک تک ایرانیان و خصوصاً حاکمیت بوده و همه این‌ها در گرو شجاعت مضاعف است.»

او در این رشته توئیت از هشتگهای زیر استفاده کرد:

نه به جنگ
حاکمیت مردم
برای ایران
شجاعت
همبستگی ملی
امنیت ملی

اخبار مرتبط
ارسال نظر
