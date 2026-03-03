روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۴ اعلام کرد:
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۴ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: ۱۰ نقطه کلیدی و راهبردی فرماندهی و مجمتع تجهیزات تروریستهای آمریکایی در «پایگاه هوایی شیخ عیسی» در بحرین مورد اصابت سنگین پرتابههای ایرانی قرار گرفتند. مرکز فرماندهی و کنترل هوایی تروریستهای آمریکایی، مخازن سوخت هواگردها و ساختمان استقرار فرماندهان عالی رتبه امریکایی در این پایگاه بخشی از اهداف منهدم شده بودهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۱۴ موج پانزدهم عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:
موج پانزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یافاطمه الزهرا» سلام الله علیها با ترکیبی از اقدامات عملیاتی ویژه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران علیه اهداف ارتش متخاصم آمریکا در منطقه با قدرت اجرا شد.
پایشهای اطلاعات میدانی و ماهوارهای حاکی از غیر عملیاتی شدن کلیه زیرساختهای این پایگاه، وقوع بحران انسانی و فرار تروریستهای آمریکایی از این پایگاه شده است.