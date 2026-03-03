وی افزود: این نتانیاهو بود که در دیدارهای خود اطلاعات و برآوردهای غلط ارائه کرد؛ آنها تصور می‌کردند جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه ضعیف شده است در حالی که ما ده‌ها برابر قوی‌تر شده‌ایم.

ترامپ و نتانیاهو را شر مطلق می‌دانیم

سردار صفوی خطاب به مردم گفت: ما پیش‌یینی می‌کردیم که پس از جنگ ۱۲ روزه، مجددا با خدعه و فریب وارد شود؛ ما ترامپ و نتانیاهو را شر مطلق برای امنیت جهانی و مسلمانان می‌دانیم.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: ما خدعه و دروغ آن‌ها را می‌دانستیم اما سیاست کشور ما این بود که به جهان و مردم داخل کشورمان بگوییم ما اهل صلح و گفتمان هستیم. همزمان با دیپلماسی، قدرت دفاعی به طور ویژه قدرت هجومی موشکی و پهپادی را ده‌ها برابر کردیم.

محل جلسات نتانیاهو را می‌دانیم

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی کشور، گفت: ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی اعم از وزارت اطلاعات و سایر سازمان‌های اطلاعاتی، اشراف کاملی بر اهداف دشمن در پیرامون ایران و اهداف آمریکا و اسرائیل دارد و حتی محل جلسات نتانیاهو را می‌دانیم و بانک اطلاعاتی ما تکمیل شده است.

سردار صفوی افزود: مراکز موشکی (پیش از حملات) تخلیه شده بود و مراکزی مورد حمله تخلیه بودند. آن‌ها مراکز و ساختمان‌های خالی از نیرو و پاسدار و بسیجی را منهدم می‌کنند و کسی در این ساختمان‌ها نیست.

می‌خواهند ایران را به زمان شاه برگردانند

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها با یک برآورد استراتژیک غلط حمله را شروع کردند اما به هیچ یک از اهدافشان نمی‌رسند، گفت: اهداف اعلامی آنان براندازی جمهوری اسلامی ایران و تجزیه و ضعیف کردن و تسلیم ایران است به گونه‌ای که هر چه ترامپ و نتانیاهو گفت، ایران قبول کند. آن ها می‌خواهند ایران را به زمان شاه برگردانند و بر نفت و اقتصاد منطقه مسلط شوند.

سردار صفوی خاطرنشان کرد: با اطمینان می‌گویم که در ۴۷ سال گذشته، ملت بزرگ و مقتدر ایران روزبه‌روز قوی تر شده و نیروهای مسلح و ساختار سیاسی کشور نیز از استحکام و انسجام بالایی برخوردار است. اگر چندین فرد هم شهید شود، اتفاقی نمی‌افند چون نظام سیاسی ما ساختارمند است و قابلیت بازپروری، انعطاف و بازسازی دارد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: بعد از شهادت رهبر انقلاب، شورای موقت رهبری تشکیل شده و به زودی و به فضل الهی، مجلس خبرگان جانشین مقام معظم رهبری را مشخص خواهند کرد.