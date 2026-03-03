نیکزاد:
جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهیم برد
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ما این جنگ را حتماً خواهیم برد، گفت: کشورهای منطقه به خوبی میدانند که ایران به دنبال جنگ منطقهای نیست.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی، اظهار کرد: تصور دشمن این بود که میآید و خیلی سریع به ما ضربه میزند، امتیاز ویژه میگیرد، ما را تسلیم میکند و در نهایت پیروز میشود.
وی تاکید کرد: ما قاطعانه میگوییم که هر کشور اطراف که بخواهد از توافق برادرانه خارج شود یا اقدامی علیه ایران انجام دهد، با پاسخی کوبندهتر از آنچه امروز برای رژیم صهیونیستی در حال وقوع است، مواجه خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته ما با کشورهای منطقه هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: اگر رژیم صهیونیستی آغازگر این اقدام نبود و اگر آمریکا شروعکننده جنگ نبود، ما جنگ منطقهای نداشتیم.
وی افزود: ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان، قطر، امارات، بحرین و عمان همگی متوجه این مسئله-که ایران به دنبال جنگ منطقهای نیست- هستند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به توانمندیهای دفاعی کشور، گفت: ما هواپیماها و پهپادهای دشمن را ساقط کردیم و تأکید میکنم که ما این جنگ را حتماً خواهیم برد؛ این جنگی است که باید تکلیف آن برای همیشه روشن شود. نمیشود ما صلح کنیم و آنها دوباره حمله کنند و این چرخه تکرار شود.
نیکزاد با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه، گفت: قطعا ترامپ از این لشکرکشی که در خاورمیانه انجام شده، پشیمان خواهد شد. من از این تریبون اعلام میکنم که اینها-دشمنان- از پایگاهها و پناهگاههای خود بیرون نیایند. حتی به شهروندان ساکن سرزمینهای اشغالی میگوییم که از پناهگاهها خارج نشوند، چرا که دیگر مانند قبل نیست که آنان فرصت داشته باشند به پناهگاه برسند.