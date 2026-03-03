رنجبر خبر داد:

خنثی‌سازی تحرکات تروریست‌های آن‌سوی مرز توسط یگان‌های موشکی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس از برقراری امنیت کامل در مرزهای غربی کشور خبر داد و گفت: هرگونه تحرک علیه خاک ایران در همان‌سوی مرزها خنثی می‌شود.

به گزارش ایلنا، فضل الله رنجبر ، با اشاره به برقراری کامل امنیت در مرزهای کشور به ویژه در حوزه غربی، گفت: دشمن به خاطر آمادگی، اتحاد و انسجامی که در شهرای مرزی وجود دارد، هیچگاه جرات ندارد به مرزهای ما تجاوز کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تماس های مستمری که با فرماندهان نیروهای مسلح در مرز و نیروهای مرزبانی دارد، گفت: امروز آمادگی کاملی در مرزها وجود داشته، امنیت کاملا برقرار است و مرزبانان غیور و آماده ما هرگونه تحرک گروهک ها و دشمنان ملت بزرگ ایران را رصد کرده و زیر نظر دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان با اشاره به همکاری امنیتی که با طرف عراقی وجود دارد، به خانه ملت گفت: تاکنون یگان های موشکی ما توانسته اند مقر بسیاری از گروهک های تروریستی فعال در آن سوی مرزها که قصد تجمع یا تحرک علیه ایران را داشتند، مورد هدف قرار داده و آن را خنثی کنند ضمن اینکه این اتفاقات در گذشته نیز سابقه داشته و نمونه جدید نیست لذا نیروهای مرزی با هوشیاری و توان کامل پای دفاع از تمامیت ارضی کشور ایستاده اند.

 

