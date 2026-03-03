به گزارش ایلنا، فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و رهبر شهید ایران اسلامی و تاکید بر حق جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی طبق اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد بر لزوم واکنش صریح سازمان همکاری های اسلامی و سایر نهادهای حقوقی تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُون

و آنان که هر گاه ستمی به آنان رسد [ تسلیم ستم و ستمکار نمی شوند. بلکه از دشمن به حکم حق و برابر قوانین اسلام] انتقام می‌گیرند.

سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا، سلام خداوند بر روح قائد امت، شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه.

تحیات خدا و رسول او بر ارواح طیبه سرداران و فرماندهان رشید اسلام و درود بی کران بر روان پاک شهدای حملات اخیر آمریکایی-صهیونی

بار دیگر، آمریکای پلید و رژیم اشغالگر و منحوس صهیونیستی، در میانه مذاکره و گفتگو، با تجاوزی آشکار به خاک ایران اسلامی، اوج خوی وحشیانه و کثیف خود را در انظار جهانیان به نمایش گذاردند و این بار علاوه بر حمله نظامی به خاک کشور، حسین زمان، امام و قائد امت را درحال روزه به شهادت رساندند.

فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیة‌الله‌الأعظم (عج) و ملت بزرگ ایران اسلامی و تمام آزادگان جهان بابت این ضایعه جانکاه وجبران ناپذیر، همچنین تسلیت به خانواده‌های معظم دیگر شهدا اعم از فرماندهان و سرداران و عموم مردم داغدیده و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حملات با محکومیت قاطع این تجاوزات، ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهیدانقلاب، مسیر ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی را با صلابت واقتدار، ادامه داده واعلام می‌دارد:

۱. حق کشور ایران درپیگیری حقوقی و قضایی تمامی اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاملاً محفوظ است و از طریق مجاری رسمی مجلس شورای اسلامی, وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

۲. حملات اخیر، مصداق بارز نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از جمله موارد ذیل می‌باشد:

الف- نقض بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد در خصوص ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها.

ب- نقض گسترده مواد متعددی از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۵۰، ۵۱، ۵۲ پروتکل الحاقی ۱) پیرامون حمله به اهداف غیرنظامی، زیرساخت‌های شهری، و تهدید جان غیرنظامیان در پایتخت کشور، نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در مخاصمات مسلحانه.

ج- نقض کنوانسیون ۱۹۷۷ در خصوص حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه.

د- نقض مواد ۳۳ و ۳۹ منشور ملل متحد در خصوص رفتار ناقض صلح و امنیت بین‌المللی در خصوص حملات یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت.

فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی از تمامی نهادهای مسئول بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، کشورهای غیرمتعهد و سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدامات فوری در جهت محکومیت تجاوزات آشکار آمریکا و اسراییل و نیز حمایت از حقوق مشروع ملت ایران در دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌باشد.

در این میان انتظار می‌رود سازمان همکاری اسلامی (OIC) ضمن محکومیت صریح و روشن این تجاوز آشکار، به وظیفه قانونی، شرعی، انسانی و اخلاقی خود در حمایت از مسلمانان جهان و مقابله با رژیم صهیونی وفق اساسنامه آن سازمان فورا اقدام نماید.

۳.علاوه بر شخصیت سیاسی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایشان زعامت و رهبری شیعیان جهان اسلام را نیز بر عهده داشتند.

بر این اساس اقدام علیه جان ایشان، زیر پاگذاشتن همه قواعد و قوانین بین المللی است که ضرورت صیانت و حفاظت از اینچنین رهبران را به عنوان تعهد همه دولت‌ها پذیرفته است.

آمریکا و اسراییل به عنوان مباشر و سایر دولت‌ها درراستای انجام تعهدات قانونی و بین المللی خویش می‌بایست پاسخگوی این اقدام شنیع باشند.

۴. از جمله بهانه‌های حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های هسته‌ای خطرناک برشمرده شده است؛ حال آنکه مستند به اظهارنظرهای صریح سازمان انرژی اتمی و دولت ایران و همچنین تأیید آژانس بین‌المللی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ‌گاه نظامی نبوده و با اهداف کاملا صلح‌آمیز و برای تأمین انرژی و همچنین تولید دارو و اقلام پزشکی و دیگر ملزومات ضروری کشور انجام می‌شده است.

ضمن آنکه هیچ دولتی حق ندارد راسا و بر اساس تشخیص خود ممنوعیت توسل به زور را با چنین بهانه‌هایی زیر پا بگذارد؛ چرا که الزام دولت‌ها به انجام تعهدات بین‌المللی خویش، سازو کارهای مربوطه خود را دارد.

۵. در خلال این حمله، جهانیان شاهد فجایعی بودند که تمامی قواعد حقوق بشری و بشر دوستانه را نقض می‌کند. از جمله حمله به بیمارستان‌ها (نظیر بیمارستان خاتم‌الانبیاء و گاندی و مرکز اورژانس تهران) و اصابت موشک به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن حدود ۱۷۰ نفر از دانش‌آموزان و مجروحیت تعدادی دیگر، حوادثی است که قطعاً جنایت جنگی قلمداد می‌شوند.

در پایان فراکسیون ، ضمن آرزوی نصرت و پیروزی برای قوای نظامی ایران اسلامی در این جنگ‌ تجاوزگرانه اعلام می‌دارد که تا آخرین لحظه، تمامی تلاش خود را برای اعتلای ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق حقه ملت ایران (از جمله پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای جنایات صورت گرفته و تأدیه خسارات به اماکن غیرنظامی و...) به کار خواهد گرفت.

الهام آزاد

رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی

۱۴۰۴/۱۲/۱۲

