رفیعی مطرح کرد:
نظارت مستمر کمیسیون کشاورزی بر فرآیند تأمین و توزیع/ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس بهصورت ویژه و مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و ذخیرهسازی کالاهای اساسی نظارت دارد.
سمیه رفیعی، با اشاره به شهادت مقام معظم رهبری در تجاوز اسرائیل و آمریکا به کشورمان گفت:که در آغاز، مجددا شهادت جانگداز قائد امت و عزیز ملت، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسسره) و جمعی از مردم عزیز را به دست شقیترین خلق در این دوران، یعنی استکبار جهانی آمریکا و رژیم غاصب و جلاد اسرائیل، به پیشگاه مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه) و تمامی ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض مینمایم،قطعا پیروز میدان ملت غیور و آزاده ایران عزیز خواهند بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص آخرین وضعیت بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در کشور عنوان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته در سطوح مختلف و تلاشهای شبانهروزی دستاندرکاران وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و سفره مردم بدون کوچکترین اختلالی در حال تأمین است.
وی با اشاره به روند مطلوب ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی در سطحی مطلوب و بسیار مناسب قرار دارد. از این رو، مردم به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، میتوانند از بابت تأمین مایحتاج خود با خیالی آسوده باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر تأمین سهمیه کامل آرد نانواییها تصریح کرد: این اقدام نشاندهنده نگاه ویژه به تأمین قوت غالب مردم شریف ایران است. بازار بهطور مستمر توسط بازرسان و اتحادیههای صنفی رصد میشود و در صورت نیاز، شارژ کالاها بهسرعت انجام خواهد شد.
رفیعی ضمن قدردانی از زحمات صورتگرفته، خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس بهصورت ویژه و مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و ذخیرهسازی کالاهای اساسی نظارت دارد و وظیفه خود میداند که از تمامی تلاشهای مؤثر برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار تقدیر و تشکر کند.
به گزارش ایلنا،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است، اما با همدلی و تلاش بیوقفه مسئولان و همراهی هوشمندانه مردم، تمامی توطئهها خنثی خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی برای تأمین معیشت و سفره مردم عزیز ایران وجود ندارد.