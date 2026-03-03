هاشمی مطرح کرد:
اتحاد و بصیرت، کلید عبور از فتنههای دشمن و دفاع از وطن
به گزارش ایلنا،سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس طی پیامی با محکوم کردن شدید حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، شهادت آیتالله خامنهای را داغی سنگین بر دل ملت خواند و نوشت: از مردم خواستارم تا با انسجام، هوشیاری و همدلی، راه آن امام بزرگوار را ادامه داده و با وفاداری به وطن، زمینهساز عزت مجدد کشور شوند.
متن پیام به شرح ذیل است؛
"بسم الله الرحمن الرحیم"
تحولات اخیر و حملات انجامشده از سوی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را با تمام وجود محکوم میکنم. این اقدامات خلاف اصول انسانی و حقوق بینالملل و تهدیدی آشکار علیه امنیت و آرامش منطقه است. از دست دادن رهبر فرزانه و عزیزمان، حضرت آیتالله خامنهای، داغی سنگین و اندوهی بزرگ بر دل ملت ایران نشاند.
شهادت این عالم حکیم در محل خدمتش، برای ما فقط یک فقدان نیست؛ پیامی روشن از ایستادگی، شجاعت و حضور آگاهانه در صحنه است. پیروان واقعی این امام بزرگوار باید امروز بیش از همیشه با بصیرت، وحدت و عمل به هنگام، راه ایشان را ادامه دهند و در میدان وفاداری و دفاع از وطن ثابتقدم بمانند.
اینجانب به عنوان خادم شما مردم عزیز در مجلس شورای اسلامی، از همه هموطنان، بهویژه مردم شریف حوزه انتخابیهام، صمیمانه میخواهم آرامش خود را حفظ کنند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال نمایند.
در شرایطی که دشمن با جنگ روانی و شایعهسازی به دنبال برهم زدن آرامش جامعه است، انسجام، خویشتنداری و همدلی ما بزرگترین سرمایه کشور است.
بر حضور پرشور در مساجد و محافل مردمی تأکید میکنم و اطمینان میدهم که نیروهای شریف و جانبرکف نظامی، در کنار بصیرت و هوشیاری ملت، بار دیگر عزت و سربلندی را برای ایران عزیز رقم خواهند زد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی، هوشیاری و اعتماد متقابل هستیم. با هم میمانیم، با هم میایستیم و با هم از وطن دفاع میکنیم.
سیدحسن هاشمی- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس.