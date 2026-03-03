اعلام اسامی شهدای حمله موشکی به پایگاه هوانیروز کرمان

به گزارش ایلنا، قرارگاه منطقه جنوب شرق نزاجا، طی اطلاعیه‌ای، اسامی شهدای حمله موشکی دشمن به پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان را اعلام کرد.

در اطلاعیه قرارگاه منطقه جنوب شرق نزاجا آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

در پی حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی _آمریکایی در ساعت آغازین روز دوشنبه تعدادی از غیور مردان جان بر کف پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان، شهد شیرین شهادت را نوشیدند و دعوت حق را لبیک گفتند.

فرماندهی و آحاد کارکنان قرارگاه منطقه جنوب شرق نزاجا این ضایعه دردناک را به خانواده شریف این شهدای گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌نمایند و عهد می‌بندند تا آخرین قطره خون خود ادامه دهنده راه این شهدای گرانقدر بوده و تا نابودی کامل استکبار جهانی از خاک پاک و مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع نمایند.

اسامی شهدای گرانقدر هوانیروز کرمان:

شهید غلامعلی طهماسبی

شهید حجت الاسلام اکبرقربانی زاده

شهید مبین مهدوی

شهید رضا سلاجقه

شهید غلامحسین رحیمی

شهید یاسر شاهدادی

شهید اکبرآریانپور

شهید محسن نقوی

شهید مهدی عالی

شهید علی ابراهیمی

شهید محمد وثوقی راد

شهید علی آرادمنش (جهری)

شهید علی زارع