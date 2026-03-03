مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

آمریکا ۱۰۰ لنج صیادی مردم را در جاسک به آتش کشید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از حمله نیرو‌های آمریکایی صهیونیستی به یک اسکله صیادی در جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: جنگنده‌های متجاوزان آمریکایی صهیونیستی در یک حمله هوایی، اسکله صیادی در شهر جاسک را با جنگنده مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: بر اثر این حمله بیش از ۱۰۰ لنج که متعلق به مردم است دچار حریق و آسیب جدی شده است.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: یک نفر در این حمله هوایی مصدوم شده است.

 

