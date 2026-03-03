آمریکا ۱۰۰ لنج صیادی مردم را در جاسک به آتش کشید

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: جنگنده‌های متجاوزان آمریکایی صهیونیستی در یک حمله هوایی، اسکله صیادی در شهر جاسک را با جنگنده مورد هجوم قرار دادند.

وی افزود: بر اثر این حمله بیش از ۱۰۰ لنج که متعلق به مردم است دچار حریق و آسیب جدی شده است.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: یک نفر در این حمله هوایی مصدوم شده است.

انتهای پیام/