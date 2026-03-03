تکذیب خبر آسیب‌ به ساختمان ایلنا در حملات شب گذشته

به گزارش ایلنا، در پی حملات شب گذشته به برخی مناطق مرکزی تهران از جمله میدان فردوسی، برخی کانال‌های خبری مدعی آسیب‌ به ساختمان خبرگزاری کار ایران شدند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند که تمامی بخش‌های این رسانه در سلامت کامل قرار دارد و در جریان حملات شب گذشته، هیچ‌گونه آسیبی به ساختمان و پرسنل این خبرگزاری وارد نشده است.

ایلنا تأکید کرد فعالیت‌های این خبرگزاری طبق روال عادی ادامه دارد.