عضو پیشین خبرگان رهبری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
رهبر آینده چگونه انتخاب میشود؟/ لیست اسامی مدنظر کمیته خبرگان، مکتوم و سری است
عضو پیشین خبرگان رهبری درباره انتخاب رهبر آینده توسط مجلس خبرگان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: اولویت با انتخاب یک فرد به عنوان رهبری است و شورا خیلی خواهان ندارد. مگر اینکه مضطر شوند و آقایان خودشان در این مجموعه به این نتیجه برسند که حالا مدتی به طریق شورا اداره شود.
آیت الله سید محمد واعظ موسوی عضو چهارمین دوره خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب رهبر آینده و فعالیت شورای رهبری گفت: به فضل الهی قانون اساسی از این نظر خلائی ندارد و پیش بینی لازم در قانون اساسی صورت گرفته است، و در قانون آمده است که بلافاصله بعد از دنیا رفتن رهبر موجود حالا به هر طریقی که باشد اگر زمینه برای تشکیل مجلس فاخر خبرگان رهبری باشد، مجلس شکل میگیرد و روال کار در آنجا پیگیری میشود.
وی ادامه داد: اگر این زمینه فراهم نباشد که این دوره متاسفانه اینگونه است شورایی که از قبل پیشبینی شده متشکل از یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب خود شورا و رئیس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه اداره امور مربوط به رهبری را در کشور بر عهده میگیرند تا زمینه را برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری و پیش بردن روال انتخاب رهبری انجام دهند.
این عضو پیشین خبرگان رهبری گفت: کمیسیونی که برای این مورد در مجلس خبرگان پیشبینی شده در هر دو سال به عنوان انتخابات داخلی در خود مجلس خبرگان از سوی نمایندگان خبرگان انتخاب میشود و در این کمیسیون کمیتهای شکل میگیرد و این کمیته در طول زمان کارهای خود را انجام میدهد و منتظر روز نیاز نمیشود.
آیت الله واعظ موسوی گفت: یعنی از قبل افرادی را بر اساس پروندهها و اطلاعاتی که دارند بررسی میکنند و کسانی را که در مورد آنها احتمال حائزیت نسبت به شرایط رهبری را میدهند به بررسی میگذارند. به طور مثال فرض کنید اگر ۱۰۰ نفر از چنین شایستگی و صلاحیت احتمالی برخوردار باشند این کمیته بررسی میکند و از بین این ۱۰۰ نفر به طور مثال به ۵۰ نفر میرسند و دوباره کمتر از ۵۰ نفر و به کمتر از آن. به هر حال برای اینکه در آن روز حادثه مجلس خبرگان به وظیفه ذاتی و اصلی خودش برسد، تقریبا کار آماده شده و قاعدتاً گزارشی از طرف آنها ارائه میشود و موافقین و مخالفین نظرات خود را ارائه میدهند.
وی ادامه داد: در مجلس خبرگان تعدادی محقق و مجتهد دور هم جمع شدهاند و اگر در مواردی نیاز باشد از خارج آن مجموعه مطالبی مطرح میشود و در نهایت بر اساس آنچه که آییننامه میگوید نسبت به انتخاب رهبر آینده اقدام میکنند.
این عضو پیشین خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که آیا باید در بازه زمانی مشخصی رهبر آینده توسط خبرگان تایید شود، گفت: بازه زمانی ندارد و بستگی به شرایط دارد، گاهی اوقات ممکن است مانند زمان ارتحال امام راحل این کار در اسرع وقت صورت بگیرد و گاهی اوقات هم مانند الان شرایط به گونه دیگری باشد.
وی یادآور شد: اگرچه خبرگان شاید خیلی به دنبال حفظ جان خودشان نیستند اما مردم هرگز حاضر نیستند که هشتاد و اندی فقیه در این زمان که آسیبهایی وجود دارد، دور هم جمع شوند و جلسه برگزار کنند. خدایی نکرده اگر اتفاقی برای آنها بیفتد، مردم اولین منتقد و معترض به ما خواهند بود. بنابراین باید شرایط به نحوی باشد که امکان تشکیل جلسه و پیگیری مسئله وجود داشته باشد.
آیت الله واعظ موسوی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر هم افرادی مدنظر کمیته برای معرفی به صحن هستند، گفت: بله قاعدتا قاعده کار این است که باشند اما با توجه به اینکه عزیزانی که مسئولیت این کار را دارند کاملا امین هستند، بنابراین لیست این اسامی را در اختیار هیچکس دیگری قرار نمیدهند و اینطور نیست که فکر کنید رایزنیهایی می شود که فلان شخص است یا فلان شخص یا گزینهها به چه صورتی است.
این عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری گفت: الحمدالله در سالهای بعد از رهبری مقام معظم رهبری با این مسئله خیلی مکتوم و سری برخورد میشود و چه بسا نزدیکترین دوستان نمایندههای این کمیسیون و کمیته هم در جریان این امر قرار نمیگیرند.
وی درباره اینکه آیا قرار است یک فرد برای رهبری آینده انتخاب شود یا مجلس خبرگان میتواند رهبری شورایی را انتخاب کند، تصریح کرد: اولویت با انتخاب یک فرد به عنوان رهبری است و شورا خیلی خواهان ندارد. مگر اینکه مضطر شوند و آقایان خودشان در این مجموعه به این نتیجه برسند که حالا مدتی به طریق شورا اداره شود. قوانینی که در مجلس خبرگان مربوط به رهبری و نسبت به خود خبرگان هست به گونهای است که خود نمایندگان تصمیم میگیرند و کسی از بیرون نظرش را به آنها القا نمیکند. خودشان بر اساس آنچه که به نظرشان میرسد و مباحثی که انجام میدهند به نتیجه میرسند و اگر قرار بر این باشد که چیزی را تصویب کنند، تصویب کرده و عمل میکنند.
این عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به اینکه بنابراین یا میتوانند یک نفر را انتخاب کنند و یا شورا تشکیل دهند، گفت: قبلا اینطور بود اما الان پیشبینی شورا خیلی نشده است و عموماً روی فرد متمرکز میشوند.
وی درباره ارزیابیاش از وضعیت فعلی و آینده کشور گفت: اعتقاد شخصی من این است که این کشور صاحبی دارد که بقیه امور زیر نظر و تحت توجهات آن صاحب واقعی و ولی نعمت اصلی مدیریت میشود و رهبری هم که انتخاب میشود، پرچمداریست به عنوان سرباز برای آن صاحب واقعی.
آیت الله واعظ موسوی گفت: الان هم پرچمی زمین نیفتاده پرچم دست خود صاحب اصلی است و انشاالله امیدواریم در اسرع وقت بر دوش فرمانده دیگری گذاشته شود و جریانات را پیش ببرد، به نظر من مهندسی نظام از نظر قانون اساسی و تبیینی که از طریق امام راحل و قائد شهید در این پنج دهه صورت گرفته، به گونهای است که نگرانی نسبت به هیچ مسالهای وجود ندارد.