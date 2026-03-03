گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه اندونزی
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوگی یونو وزیر امور خارجه جمهوری اندونزی در یک تماس تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگو وزیر خارجه اندونزی شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و با ابراز نگرانی عمیق نسبت به شرایط وخیم امنیتی در منطقه ابراز امیدواری کرد که شرایط هرچه سریع‌تر به سمت آرامش پیش برود.

وزیر خارجه کشورمان با تقدیر از مواضع اصولی دولت اندونزی در خصوص تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سه روز گذشته در حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد، اماکن فرهنگی و نیز مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی از جمله دو مقر پلیس دیپلماتیک در تهران را تشریح نمود و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما در دفاع از حریم ایران و مقابله با تعرض وحشیانه بیگانه به سرزمین و حاکمیت ملی ایران با تمام توان عمل می‌کند.

