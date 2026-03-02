بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

"بسم‌الله الرحمن الرحیم

کانون وکلای دادگستری مرکز با اندوه و تأثر، حملات تجاوزکارانه و جنایت‌بار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و نقض تمامیت ارضی کشور را که منجر به شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و نیز جمعی از شهروندان بی‌گناه، از جمله کودکان، دانش‌آموزان و غیرنظامیان شد، به‌شدت محکوم می‌نماید.

حمله به مدرسه‌ دخترانه در شهرستان میناب و به شهادت رساندن ۱۶۵ دانش‌آموز بی‌دفاع، حمله به منازل مسکونی، سالن ورزشی و اماکن عمومی در شهرستان لامرد که به شهادت حدود ۲۰ تن از شهروندان انجامید و نیز هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و سایر اماکن عمومی، نمونه‌های آشکار جنایت علیه غیرنظامیان و نقض بنیادین قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. این اقدامات، نه‌تنها تعرضی آشکار به حاکمیت ملی ایران، بلکه نقض صریح اصول مسلم حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، از جمله بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. حملات اخیر، مصداق بارز نقض این اصل بنیادین بوده و با اصول آمره نظم حقوقی بین‌المللی در تعارض آشکار قرار دارد. همچنین، هدف قرار دادن غیرنظامیان، کودکان، مراکز آموزشی و درمانی، نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، به‌ویژه قواعد مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه است. این اقدامات، علاوه بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز، می‌تواند در زمره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تلقی گردد.

کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران را به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نماید. بی‌تردید، این اقدام نه تنها نقض حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تعرضی آشکار به ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود.

در عین حال، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع برای دولت‌ها در برابر حملات مسلحانه محفوظ است. از این‌ رو، جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر دفاع مشروع، از حاکمیت، تمامیت ارضی و جان شهروندان خود دفاع نماید.

کانون وکلای دادگستری مرکز با ابراز نگرانی عمیق از سکوت و انفعال برخی نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایات، از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دیوان کیفری بین‌المللی، نهادهای حقوقی و بشردوستانه و نیز کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه‌های حقوقی در سراسر جهان انتظار دارد با محکومیت صریح این اقدامات، در مسیر پاسخگو ساختن عاملان و آمران این جنایات گام بردارند. بی‌تردید، مقابله با بی‌کیفرمانی و پاسداشت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مسئولیتی مشترک برای جامعه جهانی و وجدان‌های بیدار بشری است.

ما وکلای دادگستری، به عنوان پاسداران عدالت و حاکمیت قانون، بر این باوریم که استمرار سکوت در برابر چنین فجایعی، تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی و عادی‌سازی خشونت علیه غیرنظامیان را در پی خواهد داشت. از این رو، جامعه حقوقی جهان باید با اتکا به اسناد بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قواعد آمره، در جهت مستندسازی، پیگیری و مجازات عاملان این جنایات اقدام نماید.

در پایان، کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تجدید تسلیت به ملت شریف ایران، اعلام می‌دارد که در این غم سترگ و جنایت عظیم در کنار مردم ایستاده است و آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و حرفه‌ای خود، برای پیگیری تعرض به خاک کشور، نقض تمامیت ارضی ایران، حمله به اماکن آموزشی و درمانی و به شهادت رساندن دانش آموزان، کودکان و غیرنظامیان، در سطح ملی و بین‌المللی اقدام نماید. امید است با همبستگی ملی و پایبندی به اصول عدالت و قانون، مسیر احقاق حق و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایات هموار گردد."