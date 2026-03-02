پیام تسلیت سردار احمدیان، به مناسبت شهادت رهبر انقلاب
دریادار پاسدار علی اکبر احمدیان، نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در پیامی ضمت تسلیت شهادت امام خامنهای تاکید کرد: راه و آرمانهای امام خامنه ایِ محبوبِ دلها، با شهادت شجاعانه ایشان تثبیت و ماندگار شد.
به گزارش ایلنا، در پیام سردار احمدیان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
راه و آرمانهای امام خامنه ایِ محبوبِ دلها، با شهادت شجاعانه ایشان تثبیت و ماندگار شد. سیدالشهدای انقلاب اسلامی امام خامنهای عزیز همچون امام خمینی کبیر محصول برجستهی شجره طیبهی ولایت بود و این هر دو آنچنان خلوص و صیقل یافته بودند که چونان ماه بازتاب نور خورشید وجود مبارک امام عصر عج باشند.
آن شجره طیبه و این خورشید پابرجاست و خاموش کردن آن رویای ابلهان است که «یُرِیدُونَ لِیُطفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفوَٰاهم وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَو کَرِهَ ٱلکَٰفِرُونَ». این پشتوانه دلهای داغ دار و پاره پارهی ما را اطمینان میبخشد که بر راه پر فروغ انقلاب اسلامی بیش از گذشته پافشاری کنیم که «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»
ملت قدرشناس ایران در تاریخ خود مینگارد که به غیر از همه خصوصیات برجسته این رهبر شهید، او اولین حکمران تاریخ این کشور بود که در برابر تجاوزات مکرر دشمن سر خم نکرد، کشور و ملت را تنها نگذاشت و برای حفظ استقلال دفاع از کشور در برابر دشمن تا شهادت ایستاد.
ملت عزیز ایران مطمئن باشند که ضایعه اسفناک شهادت بخشی از فرماندهان و اعضای شورای دفاع در جلسه فرعی دبیرخانه آن شورا نیز لطمهای به مسئولیتهای آن شورا وارد نمیکند. زیرا تمامی پیشبینیها و تصمیمات لازم برای شرایط حاضر از قبل اتخاذ گردیده و سلسهمراتب تا پائینترین سطوح توجیه شدهاند و آماده ادامه نبرد با دشمن تا شکست کامل وی هستند.
دریادار پاسدار علی اکبر احمدیان
نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع