طرف آمریکایی مذاکرات را جدی نگرفت/رویکرد ما با کشورهای منطقه، سیاست دوستی و پیوند برادری است

وی با بیان اینکه امروز در شرایط جنگی قرار داریم، گفت: روح بلند رهبر شهیدمان از ما می‌خواهد که یکدل، یکصدا، متحد و منسجم در برابر تجاوز بایستیم و از امنیت کشور صیانت کنیم.

باقری با اشاره به ترور یک مرجع تقلید در طول تاریخ، این اقدام را جنایتی بزرگ توصیف کرد و افزود: ترور مرجع تقلید به معنای تعرض به همه مسلمانان، به‌ویژه مقلدان آن مرجع است و نمی‌توان در برابر چنین جنایتی سکوت کرد. این اقدام در نظام بین‌الملل بی‌سابقه بوده و از سوی رژیم تروریست آمریکا صورت گرفته است و مرتکبان آن باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به فقدان شخصیتی بزرگ و بی‌نظیر، گفت: این شخصیت دارای ابعاد وجودی متعدد و متنوعی بود و در امتداد رسالت انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی(ره)، هویت ملی و استقلال کشور را پاس داشت.ملت ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. در دوره‌ای، گروهی وحشی همچون مغول‌ها به ایران حمله کردند و حتی در مقاطعی موفق به پیشروی شدند، اما مقاومت درخشان مردم ایران موجب شد هویت ملی حفظ شود. نه تنها ملت ایران هویت خود را از دست نداد، بلکه در ادامه، مهاجمان در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی هضم شدند، مسلمان و شیعه شدند. این نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن تمدن ایرانی ـ اسلامی است.

باقری با تأکید بر اینکه رهبری انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه گذشته پرچمدار هویت ملی و استقلال بوده‌اند، تصریح کرد: هیچ ایرانی آزاده‌ای نیست که زیر پرچم استقلال ملی قرار نگیرد. اگر کسی زیر پرچم استقلال ملی نباشد یا ایرانی نیست یا متوجه اهمیت موضوع نشده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری دو امام انقلاب، خاطرنشان کرد: توانمندی موشکی، توانمندی هسته‌ای، پیشرفت در حوزه نانو و علوم پزشکی، مولفه‌های ملی قدرت در جهان معاصر هستند. اینها اجزای ارزش‌های صرفاً شعاری نیستند، بلکه مؤلفه‌های قدرت ملی‌اند که همه ملت‌ها به دنبال آن هستند تا بتوانند از امنیت و پیشرفت خود صیانت کنند.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی افزود: این پیشرفت‌ها حاصل ایمان و خودباوری است که رهبری به دل و جان جوانان این مرز و بوم تزریق کردند. امروز دشمن سراغ همان معلم آمده است. ما امروز از هویت ملی یک ایران تاریخی دفاع می‌کنیم و از یک پدیده موهوم صیانت نمی‌کنیم. مسیر، چشم‌انداز و آینده ما روشن است و راهی جز دفاع نداریم.

باقری با اشاره به مذاکرات با آمریکا در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ دو بار با آمریکایی‌ها پای میز مذاکره نشستیم و هر دو بار با جدیت و با برنامه مشخص وارد مذاکره شدیم. اما طرف آمریکایی مذاکرات را جدی نگرفت. در یک جلسه چارچوبی را می‌پذیرفت و در جلسه بعد آن را زیر پا می‌گذاشت. پس از جلسه پنجم در بهار امسال و جلسه سوم در زمستان سال جاری، به دلیل زیاده‌خواهی، سلطه‌طلبی و روحیه استکباری آمریکا، میز مذاکره عملاً منفجر شد و آن‌ها وارد عرصه تجاوز به ملت ایران شدند.

وی تأکید کرد: رفتار جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با آمریکا منطقی بوده است. در این مدت با بسیاری از کشورها و مقامات عالی‌رتبه آن‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم و منطق ایران را توضیح داده‌ایم. این منطق، عادلانه است که با یکدیگر گفت‌وگو کنیم و به چارچوبی مورد تفاهم برسیم. البته می‌دانیم ممکن است آمریکا در چارچوب منطقی رفتار نکند، اما ما نمی‌توانیم دچار وادادگی شویم.

باقری ادامه داد: ما تنها مسئول امروز خود نیستیم. جان ما در اختیار خودمان است، اما فقط متعلق به ما نیست. ما مسئول صیانت از هویت، استقلال و امنیت ملی هستیم. استقلال یک پروژه مقطعی نیست که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسیده باشد؛ استقلال یک روند و فرایند مستمر است و باید برای آن هزینه پرداخت. برای استقلال، هزینه را محاسبه نمی‌کنیم، زیرا هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌پذیرد که ذلیل و وابسته باشد.

وی با اشاره به اهمیت استقلال در سیره رهبری انقلاب اسلامی گفت: در دوره راهبری این ملت، استقلال ملی برای ایشان مسئله‌ای بسیار جدی بوده است. در گزارش‌هایی که در دوره مسئولیت مذاکرات ارائه می‌دادیم و نیز در دیدارهایی که توفیق حضور داشتیم، ایشان حتی نسبت به کوچک‌ترین تعابیر و نمایش‌هایی که ممکن بود شائبه خدشه به استقلال داشته باشد، حساس بودند.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: سال‌ها قبل در بحثی درباره تمامیت ارضی، ایشان فرمودند بخشی از سرزمین ما مانند جان ما نیست، بلکه مانند فرزند ماست و انسان برای فرزندش حاضر است جان بدهد. این نگاه و این روحیه نسبت به ایران، قطعاً مورد غضب دشمنان است.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش رهبری در ارتقای قدرت ملی اظهار داشت: رهبری حضرت آقا در طول چند دهه گذشته موجب ارتقای تصاعدی توانمندی‌های کشور شده و جلوه‌ای نوین از قدرت ملت ایران را به نمایش گذاشته است؛ جلوه‌ای که امروز آثار آن را به‌روشنی مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، تلاش گسترده‌ای برای آمادگی دفاعی کشور صورت گرفت، افزود: ما در آن دوران خدمات و مجاهدت‌های فراوانی دیدیم و کوشیدیم خود را برای دفاع در برابر هرگونه تجاوز احتمالی در آینده آماده کنیم. راهبرد رهبری در صیانت از امنیت ملی، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور موجب شد با وجود محدودیت‌ها، به توانمندی‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته دست یابیم؛ فناوری‌هایی که قابلیت برابری با پیشرفته‌ترین فناوری‌های در اختیار دشمنان را دارد.

باقری تصریح کرد: امروز حتی خود دشمنان نیز می‌بینند که ملت ایران، فکر ایرانی، تدبیر ایرانی، اراده ایرانی و فناوری و صنعت ایرانی توانسته بر محدودیت‌ها غلبه کند و چهره‌ای موفق و درخشان از ایران در عرصه مقاومت در برابر دشمنان تروریست و کودک‌کش به نمایش بگذارد. مردم ایران با عزم، اراده و انسجامی که از خود نشان داده‌اند، در آینده نزدیک پیروزی را در آغوش خواهند کشید.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط دشوار نظامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در پیشرفته‌ترین عرصه‌های فناوری‌های روز دنیا در حال ایستادگی در برابر دشمن است و این امر شرایط پیچیده و سنگینی را در عرصه نظامی رقم می‌زند، اما چشم‌انداز برای یک ملت آزاده، موفقیت و پیشرفت است.

باقری با انتقاد از نگاه سلطه‌گرایانه برخی قدرت‌ها اظهار داشت: استقلال ملی به این معناست که منابع کشور را خودمان مدیریت کنیم، نه اینکه درآمدهای خود را به حساب‌هایی در کشورهای دیگر واریز کنیم و اجازه مصرف آن نیز در اختیار دیگران باشد. چنین وضعیتی چیزی جز برده‌داری مدرن نیست و ملت ایران هرگز زیر بار آن نرفته و نخواهد رفت.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: ملت ایران در طول تاریخ بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته، اما هیچ‌گاه زیر بار استعمار نرفته است. استقلال و هویت ملی ما ریشه‌دار و مبتنی بر تفکر بنیانی ایرانی ـ اسلامی است. آثار فرهنگی بزرگان ادب فارسی همچون سعدی، حافظ و فردوسی که قرن‌ها پیش سروده شده، امروز همچنان در کتاب‌های درسی فرزندان این سرزمین تدریس می‌شود و نشان‌دهنده عمق تمدنی ایران است.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا گفت: همان‌گونه که دبیر محترم نیز تصریح کردند، آمریکا بزرگ‌ترین جنایت ممکن، یعنی ترور رهبر جمهوری اسلامی را مرتکب شده است. اگر امروز سخن از مذاکره به میان می‌آورد، هدف آن تسلیم ملت ایران است.

وی با اشاره به اظهارات علی لاریجانی افزود: همان‌طور که ایشان امروز تأکید داشتند، ما خود را برای یک جنگ طولانی‌مدت در مسیر صیانت از استقلال ملی آماده کرده‌ایم. بنابراین اگر بحث مذاکره مطرح شود، به نظر می‌رسد بیشتر یک ترفند و فریبکاری باشد و ملت و مسئولان عالی‌رتبه کشور هوشیارتر از آن هستند که فریب چنین بازی‌هایی را بخورند.

باقری درباره احتمال گسترش جنگ در منطقه نیز گفت: ما آغازگر جنگ نبوده‌ایم. اما اگر آمریکا بخواهد جنایت و تجاوز دیگری رقم بزند، با پاسخ سنگین‌تری مواجه خواهد شد. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای همسایه، سیاست دوستی و برادری است. سیاست همسایگی یک رویکرد اصولی، مبنایی و واقعی است که هم در دولت شهید رئیسی و هم در دولت فعلی آقای دکتر پزشکیان دنبال شده و مورد تأیید رهبر انقلاب بوده است.

وی ادامه داد: با این حال، دشمن از برخی ظرفیت‌ها برای پشتیبانی یا حتی تهاجم علیه سرزمین ما استفاده می‌کند. به‌عنوان نمونه، از ظرفیت‌های هوایی برای عملیات علیه نقاط مختلف کشور و هدف قرار دادن مردم عادی بهره می‌برد.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، حدود هزار و اندی نفر از فرزندان این ملت به شهادت رسیدند. تنها در سه روز ابتدایی مرحله اخیر جنگ، بیش از ۵۰۰ نفر شهید شدند که در میان آنان نزدیک به ۱۷۰ دختر دانش‌آموز در مدرسه و در حال تحصیل، توسط رژیم تروریست آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند. این یک فاجعه انسانی بزرگ است.

باقری تأکید کرد: برای جلوگیری از استمرار تجاوز، ناچاریم ظرفیت‌هایی را که دشمن برای پشتیبانی و تهاجم به کار می‌گیرد، مورد هدف قرار دهیم تا رژیم تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی از ادامه تجاوز منصرف شوند و مردم ما از تعرض این دشمنان مصون بمانند.

علی باقری معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر سیاست همجواری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: رویکرد ما نسبت به کشورهای منطقه، همجواری، دوستی و پیوند برادری است و این سیاست همچنان با قوت ادامه دارد.

وی با اشاره به سوابق تاریخی روابط منطقه‌ای افزود: در طول جنگ هشت‌ساله، برخی کشورهای منطقه خلیج فارس از صدام حمایت کردند و خودشان نیز به این موضوع واقف‌اند. با این حال، هنگامی که همان کشور متجاوز بعدها از ما درخواست حمایت در تجاوز به کشوری دیگر را مطرح کرد، جمهوری اسلامی ایران صراحتاً این درخواست را رد کرد؛ چراکه ما به هیچ‌وجه با تجاوز به کشورهای منطقه موافق نیستیم. همان‌گونه که زیاده‌خواهی و تجاوزطلبی علیه ایران را محکوم می‌کنیم، در قبال سایر کشورهای منطقه نیز همین موضع را داریم.

باقری تأکید کرد: رفتار جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس هنجارهای بین‌المللی بوده است. آمریکا مدعی شد که به دلیل نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران دست به اقدام نظامی زده است، در حالی که خود رئیس‌جمهور آمریکا بارها از خردادماه تاکنون ادعاهای اغراق‌آمیزی درباره نابودی کامل تأسیسات ایران مطرح کرده است. حتی برخی سناتورهای آمریکایی نیز این ادعاها را زیر سؤال برده‌اند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و همانند سایر کشورها در چارچوب مقررات این نهاد رفتار کرده است. ما حتی پذیرفتیم درباره برخی مسائل با آمریکا گفت‌وگو کنیم و به چارچوبی مشترک برسیم؛ این نشان‌دهنده انعطاف ایران برای رسیدن به حق و تفاهم است، نه عقب‌نشینی از اصول. همواره تلاش کرده‌ایم هنجارهای بین‌المللی را حفظ کنیم.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: این رژیم است که هنجارهای بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد؛ همان‌گونه که در سوریه نه تنها تأسیسات نظامی، بلکه زیرساخت‌های غیرنظامی مانند راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داد. این اقدامات برخلاف قواعد بین‌المللی است. حتی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز نسبت به این روند ابراز نگرانی کرده‌اند.

باقری با اشاره به آینده منطقه گفت: اگر تجاوز پایان یابد، جمهوری اسلامی ایران هیچ هدفی علیه کشورهای منطقه ندارد. ما می‌خواهیم در فضایی آرام و مبتنی بر همزیستی، تعامل عادلانه اقتصادی، مراوده سازنده و پیوند سیاسی مستحکم با همسایگان خود داشته باشیم. هدف ما تقویت ارتباطات مردمی و تسهیل رفت‌وآمدهاست؛ به‌گونه‌ای که همکاری‌های منطقه‌ای به سطحی برسد که مرزها مانعی برای تعاملات اقتصادی و اجتماعی نباشند.

وی افزود: همان‌طور که کشورهای اروپایی طی سال‌ها به سازوکارهای مشترک دست یافته‌اند، کشورهای منطقه نیز می‌توانند با همکاری یکدیگر به چارچوبی پایدار برای امنیت و توسعه برسند. جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده نهایت رفتار معقول، منطقی و منطبق با هنجارهای بین‌المللی را در پیش گیرد؛ رفتاری که رضایت دیگر کشورها را جلب کند و به حفظ امنیت منطقه کمک نماید.

معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: امنیت مقوله‌ای تجزیه‌پذیر نیست. نمی‌توان تصور کرد یک کشور در منطقه از امنیت برخوردار باشد و همسایه‌اش ناامن بماند. امنیت یک امر جمعی است و باید در چارچوب گفت‌وگو و همکاری مشترک تأمین شود.

باقری تأکید کرد: این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که مخل امنیت منطقه‌اند. اگر آن‌ها دست از مداخله و تجاوز بردارند، کشورهای منطقه می‌توانند به سازوکاری مورد توافق و رضایت دست یابند که هم ثبات داخلی کشورها را تضمین کند و هم زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه واقعی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پایان جنگ، فصل تازه‌ای از همکاری، توسعه و شکوفایی برای ایران و منطقه رقم بخورد و از همراهی مردم و توجه مخاطبان تشکر کرد.