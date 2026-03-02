بازدید نظارتی رئیس جمهور از چهار وزارتخانه

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در بازدید‌های نظارتی خود از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در شرایط جنگ به وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی رفت و ضمن گفت‌و‌گو با وزرای این ۴ وزارتخانه راهبردی درباره روند فعالیت‌ها، چالش‌ها و الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگ دستورات مهمی برای تسهیل و استمرار خدمت رسانی به مردم صادر کرد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، پایداری خدمات زیربنایی و تأمین نیاز‌های ضروری مردم، توصیه‌هایی مشخص به وزرا ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در وزارت نفت گزارش‌هایی درباره ذخایر سوخت، نحوه توزیع انرژی و وضعیت پالایشگاه‌ها دریافت و بر ضرورت تقویت زنجیره تولید و توزیع انرژی، پیش‌بینی‌های دقیق برای استمرار سوخت‌رسانی مطمئن به مردم و نیرو‌های عملیاتی در سراسر کشور تأکید کرد.

پزشکیان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضعیت روند ترخیص کالا‌های اساسی را جویا شد و ضمن توصیه بر لزوم تقویت سامانه‌های نظارت بر بازار، بر مقابله با سودجویی و اخلال در شبکه توزیع، و نیز ضرورت پشتیبانی از تولید در شرایط جنگی تاکید کرد.

رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در واردات نهاده‌های دامی، تأمین پایدار اقلام غذایی مردم، حمایت ویژه از زنجیره تأمین محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داد.

پزشکیان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن دریافت گزارش‌هایی از آخرین وضعیت امداد رسانی به مصدومان و مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اطلاع از میزان دقیق اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، بر ضرورت آمادگی این وزارتخانه به منظور ارایه خدمات درمانی بی وقفه به آسیب دیدگان جنگ و سایر بیماران در شرایط جنگی تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه خدمت‌رسانی در این مقطع همچون دیگر مقاطع حساس و تا یخی کشور مصداق بارز مجاهدت است تصریح کرد: از همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی میخواهم با روحیه جهادی مسئولیت‌پذیری، اخلاص و تدبیر، در میدان حضور داشته باشند تا آرامش و امنیت روانی مردم در شرایط جنگ دچار خدشه نشود.