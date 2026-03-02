دادستان مرکز استان کردستان:
آزادی زندانیان زندان مریوان صحت ندارد
کد خبر : 1757858
دادستان مرکز استان کردستان آزادی تمامی زندانیان زندان مریوان را به دلیل حملات صهیونسیتی و آمریکا تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جباری دادستان مرکز استان کردستان در گفتوگو با میزان در رابطه با ادعاهای منتشر شده در خصوص آزادی تمامی زندانیان زندان مرکزی مریوان در پی حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا اظهار کرد: این خبر کاملا کذب است و صحت ندارد.
وی افزود: در حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به استان کردستان به زندانهای استان آسیبی وارد نشده است.