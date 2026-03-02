آزادی زندانیان زندان مریوان صحت ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جباری دادستان مرکز استان کردستان در گفت‌و‌گو با میزان در رابطه با ادعا‌های منتشر شده در خصوص آزادی تمامی زندانیان زندان مرکزی مریوان در پی حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا اظهار کرد: این خبر کاملا کذب است و صحت ندارد.