در پیامی به پزشکیان؛

رئیس جمهور ازبکستان شهادت رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت

رئیس جمهور ازبکستان در پیامی با ابراز تأسف عمیق قلبی شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و ملت ایران تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل  از ریاست جمهوری، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در پیام تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسعود پزشکیان تصریح کرد: خبر ناگوار درگذشت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و اعضای خانواده ایشان قلب ما را به شدت اندوهگین ساخت.

رئیس جمهور ازبکستان با تاکید بر اینکه ایشان با فعالیت‌های پربار و خدمات ارزشمند خود، نقش بزرگی در تحکیم حکومت ایران، ثبات جامعه و پاسداری از ارزش‌های ملی ایفا نمودند تصریح کرد: خاطرات درخشان ملاقات با معظم له که در توسعه همکاری‌های گسترده میان ازبکستان و ایران بر پایه منافع متقابل و شراکت بلندمدت نقش مهمی ایفا کرده‌ است، همواره در قلبمان باقی خواهد ماند.

شوکت میرضیایف همچنین در این مصیبت سنگین و شرایط سخت، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به رئیس جمهور و مردم دوست و برادر ایران ابراز داشت.

انتهای پیام/
