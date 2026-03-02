آیت‌الله اعرافی:

شورای موقت رهبری با جلسات مرتب به وظایف خود عمل می‌کند

یک عضو شورای رهبری با اشاره به این که روسای دو قوه در شورا رهبری حضور دارند، بیان کرد: انشالله شورای موقت رهبری با جلسات مرتب و دقت لازم به وظایف خود خواهد پرداخت و باید به نیروهای مسلح و مردم شریف کشورمان اطمینان دهم که همه قوا در خدمت مردم هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله علیرضا اعرافی درباره شهادت مقام معظم رهبری درپی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت:ابتدا شهادت حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. این شهادت امت اسلام را به لرزه درآورد، قلب‌های مومنان را جریحه‌دار کرد و برای همه ما بسیار گران بود. این شهادت هرچند جانسوز است ولی حتما موتور محرک و پیشران ایران و امت اسلام به سوی مقاصد عالی، آرمان‌های بلند و ارتقای عظمت ایران است.

این عضو شورای موقت رهبری با بیان این که نیروهای مسلح ایران در یک جنگ بسیار ظالمانه با نهایت شکوه و عظمت حضور دارند و طراحی های نظامی ایشان سبب استمرار این پیروزی‌ها شده است، تاکید کرد: باید در برابر پیشگاه ملت بزرگ ایران و جوانان عزیز سر تعظیم فرود آوریم.مردان و زنان کشور و نیروهای مسلح شجاع و جان بر کف کشور در سخت‌ترین شرایط یکی از معرکه های دشوار را اداره می کنند،

وی خاطر نشان کرد:حضور مردم در صحنه‌های مختلف، نقش آفرینی نیروهای مسلح و جریان مقاومت و آزادگان در خور تحسین است و این بار هم ملت ایران از این سختی‌ها عبور می کنند و شهد شیرین و پیروزی را تناول خواهند کرد.قطعا ما در برابر این حادثه سنگین و شرایط سرنوشت ساز هستیم به فضل الهی و همت شما جوانان، نخبگان و همه اقشار و گروه‌های ملت از این شرایط عبور خواهیم کرد. البته یک بار دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی محاسبه غلطی را مبنای اقدام ظالمانه خود قرار دادند و انشالله این محاسبات اشتباه خواهد بود.

 

آیت‌الله اعرافی ادامه داد: حضور مردم در این چند روز به خصوص جوانان، زنان و مردان انقلابی در صحنه نشان دهنده پیروزی و پیشرفت‌های بزرگ کشور است،به فضل الهی بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی با سرعت موضوع تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری در دستور کار خواهد گرفت و شورای موقت رهبری در همین زمینه شکل گرفته است.

وی با اشاره به این که  روسای دو قوه در  شورا رهبری حضور دارند، بیان کرد: انشالله شورای موقت رهبری با جلسات مرتب و دقت لازم به وظایف خود خواهد پرداخت و باید به نیروهای مسلح و مردم شریف کشورمان اطمینان دهم که همه قوا در خدمت مردم هستند. همه نهادهای کشور برای پیشبرد امور در این شرایط بسیار سخت پای کار هستند و رهبر آینده نیز به ایفای وظایف خود خواهد پرداخت و امیدواریم عنایت الهی و تفضلات حضرت ولی عصر(عج) و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، سبب آینده روشن و پردرخشش برای کشور شود.

 

