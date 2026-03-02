به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم، مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح ج.ا قرار گرفتند.