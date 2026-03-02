سرنوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در هاله ای از ابهام
روابط عمومی سپاه با اعلام اینکه در موج دهم عملیات وعده صادق ۴ دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشکهای خیبر در موج دهم، مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح ج.ا قرار گرفتند تصریح کرد: سرنوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:
حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمینهای اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است و دستاوردهای این حملات و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.