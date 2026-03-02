به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با انتشار تصویری از به خاک و خون کشیده شدن دختران خردسال دبستانی در شهر میناب نوشت: در حالی که مردم شجاع ما در سوگ ترور بزدلانه رهبر بزرگ ایران و کشتار ۱۶۵ کودک بی‌گناه در شهر میناب در جنوب ایران عزادارند، اسرائیل و آمریکا دیوانه‌وار مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز هلال‌احمر و بناهای فرهنگی و تاریخی را مورد هدف قرار می‌دهند.

وی تاکید کرد: این جنایات در زمره شدیدترین جنایات بین‌المللی است. بی‌تفاوتی در برابر این ظلم مستمر و شدید، تنها آینده بشریت را تیره‌تر خواهد ساخت و ارزش‌های مشترکی را که جامعه جهانی بر پایه آن‌ها استوارند، به مخاطره خواهد انداخت.

