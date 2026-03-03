پاکآیین در گفتوگو با ایلنا:
باید با تمام قوا در جهت هدف بازدارندگی حرکت کنیم/ بعید است به زودی شاهد تغییر شرایط باشیم
یک دیپلمات بازنشسته گفت: اینکه تا چه زمانی ادامه میدهیم را من نمیتوانم بگویم ولی این ترفند آمریکاییها که اقدام به حمله میکنند و بلافاصله تقاضای آتشبس میکنند، رویکردی نادرست است و ما باید با تمام قوا و در جهت نیل به هدف بازدارندگی، اهداف مورد نظر خود را در سرزمینهای اشغالی و منافع آمریکا با اقتدار مورد حمله قرار دهیم. به نظر بنده بعید است به زودی شاهد تغییر شرایط باشیم و ما با صلابت این مسیر را ادامه خواهیم داد تا زمانی که دشمن پشیمان شود و اهداف مورد نظر محقق شود.
محسن پاکآیین، سفیر سابق ایران در آذربایجان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از ادامه جنگ و نتایجی که خواهد داشت، گفت: مطابق با پیشبینیهای صورت گرفته، ترامپ ماهیت اصلی خود را آشکار کرد و در همسویی با رژیم صهیونیستی و با خیانت به روند مذاکرات، به ایران حمله کرد؛ بهویژه آنکه رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان نظامی کشور و بسیاری از شهروندان را به شهادت رساند.
به زودی شاهد تغییر شرایط نباشیم
وی ادامه داد: بدیهی است که در این مقطع، همانطور که پیشتر هم اعلام شده بود، اقدام متقابل با اقتدار کامل انجام شد. همانگونه که رهبر انقلاب فرموده بودند، این جنگ تنها به یک یا دو کشور محدود نخواهد بود و پایگاههایی که از آنها به ایران حمله شده بود یا احتمال انجام حمله از آنها میرفت، مورد هدف قرار گرفتند و کماکان هم این وضعیت با اقتدار ادامه دارد. به نظر بنده بعید است به زودی شاهد تغییر شرایط باشیم و ما با صلابت این مسیر را ادامه خواهیم داد تا زمانی که دشمن پشیمان شود و اهداف مورد نظر محقق شود.
ما باید با تمام قوا در جهت نیل به هدف بازدارندگی حرکت کنیم
این کارشناس روابط بینالملل در پاسخ به اینکه تا چه زمانی این جنگ ادامه پیدا میکند و چه اهدافی را دنبال میکنیم، عنوان کرد: اینکه تا چه زمانی ادامه میدهیم را من نمیتوانم بگویم ولی این ترفند آمریکاییها که اقدام به حمله میکنند و بلافاصله تقاضای آتشبس میکنند، رویکردی نادرست است و ما باید با تمام قوا و در جهت نیل به هدف بازدارندگی، اهداف مورد نظر خود را در سرزمینهای اشغالی و منافع آمریکا با اقتدار مورد حمله قرار دهیم. همچنین پایان جنگ را ما تعیین خواهیم کرد، این ترفند آمریکایی به ما ارتباطی ندارد و آتش بس را مسئولین ما تعیین میکنند.
امروز لقب اصلی ترامپ در جهان، «دروغگو» است
این دیپلمات بازنشسته در خصوص احتمال حضور کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: این مطالبی که این کشورها راجع به صلح و دیپلماسی میگویند بیشتر لفاظی و دروغ است و این مسئله کاملاً آشکار شده؛ تا جایی که حتی مردم آمریکا و کشورهای اروپایی هم باور دارند که رهبرانشان دروغگو هستند و امروز لقب اصلی ترامپ در جهان، «دروغگو» است. این اقدامات کاملاً مقدمهسازی برای رسیدن به جنگ است و لذا ما نباید فریب بخوریم. اتحادیه اروپا هم قطعاً اگر بخواهد مشارکتی در جنگ داشته باشد، با اقدام متقابل ما مواجه خواهد شد.
هر کشوری که به آمریکا کمک کند جزو اهداف ما خواهد بود
وی افزود: ما چند پایگاه انگلیس در قبرس را هدف قرار دادیم و کشتی انگلیسی را در آبهای خلیج فارس مجبور به فرار کردیم. لذا ما در این زمینه کاملا مقتدر عمل میکنیم و مواضع خود را هم صراحتاً اعلام کردیم؛ هر کشوری که بخواهد با آمریکا همراهی کند و در این حمله علیه ایران مشارکت کند، به طور طبیعی جزو اهداف ما برای اقدامات بازدارنده قرار خواهد گرفت.
با کشورهای منطقه کماکان دوست هستیم
پاکآیین در رابطه با عملکرد کشورهای منطقه در چند روز گذشته با تاکید بر اینکه ما با کشورهای منطقه دوست هستیم، بیان کرد: هدف اصلی ما انهدام پایگاههای آمریکا است که از آنها علیه ما اقدام شده یا احتمال آن میرود. تمام تأسیسات از جمله رادارها، پهپادها و موشکهای آمریکا که میتواند به ما حمله کنند، هدف ما هستند اما با خود کشورهای منطقه کماکان دوست هستیم. این اقدامات ما در واقع کمک به امنیت منطقه است؛ چرا که اگر آمریکاییها بخواهند هر زمان که اراده کنند این منطقه را به جنگ بکشانند، امنیت تمامی کشورهای منطقه دچار اختلال خواهد شد.
وزیر امور خارجه رایزنی با کشورهای منطقه را ادامه دهد
وی اضافه کرد: به نظرم رایزنیهای آقای عراقچی در کشورهای منطقه باید ادامه یابد؛ ما با کشورهای همسایه دوست هستیم و در روابط دوجانبه اراده قوی برای توسعه مناسبات داریم، اما پایگاههای آمریکا را که به لحاظ حقوقی و قانونی در حکم خاک آن کشور محسوب میشوند، مورد هدف قرار میدهیم.
گروههای محور مقاومت به وظیفه خود عمل میکنند
این تحلیلگر مسائل منطقه در پاسخ به این سوال که ورود رسمی حزبالله و حوثیهای یمن به جنگ چه تاثیری خواهد داشت، توضیح داد: پیشبینی میشد با توجه به شهادت رهبر انقلاب، ابعاد این جنگ گسترده شود و مقصر اصلی آن نیز آمریکاییها و رژیم صهیونیستی هستند. البته ما از حزبالله و یمن نخواستیم که دخالت کنند، بلکه آنها بر اساس تکلیف خود عمل میکنند.
روسیه و چین با ما همراهی خواهند کرد
پاکآیین در خصوص نقش روسیه و چین در جنگ حاضر خاطرنشان کرد: آنها مواضع خوبی در محکومیت آمریکا اتخاذ کرده و شورای امنیت سازمان ملل را فعال کردند. به نظر من روسیه و چین با ما همراهی میکنند.