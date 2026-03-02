به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۶ نبرد با دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی اعلام کرد: یگان‌های موشکی نیرو‌های زمینی و دریایی ارتش از مناطق مختلف، در ساعات گذشته پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و شناور‌های دشمن در شمال اقیانوس هند را با شلیک ۱۵ فروند موشک کروز هدف حملات موشکی خود قرار دادند.