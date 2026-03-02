اطلاعیه شماره ۶ ارتش؛
حملات موشکی ارتش جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه
یگانهای موشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای آمریکا در منطقه را مورد هدف حملات موشکی قرار دادند.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۶ نبرد با دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی اعلام کرد: یگانهای موشکی نیروهای زمینی و دریایی ارتش از مناطق مختلف، در ساعات گذشته پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و شناورهای دشمن در شمال اقیانوس هند را با شلیک ۱۵ فروند موشک کروز هدف حملات موشکی خود قرار دادند.