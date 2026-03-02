تمام تمرکز ما بر دفاع از ملت خود در این جنگ ناعادلانه قرار دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاریخچه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران گفت: برنامه هسته‌ای ایران نخستین بار در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با حمایت آمریکایی‌ها آغاز شد. اولین راکتور ایران، Tehran Research Reactor، توسط شرکت‌های آمریکایی ساخته شد. با این وجود این دومین بار در ۹ ماه گذشته است که ملت ایران هدف یک اقدام تجاوزکارانه قرار می‌گیرد و بار دیگر، ما در میانه مذاکرات بودیم.

بقائی با بیان اینکه اگر به یاد داشته باشید، وزیر خارجه عمان جمعه گذشته گفت که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته و توافق در دسترس بوده است و قرار بود فردا در وین دیدار و درباره جنبه‌های فنی هر توافق احتمالی گفت‌وگو کنیم، تصریح کرد: با این وجود اما دیروز صبح بار دیگر هدف حمله قرار گرفتیم، من در محل کارم بودم؛ ساختمان وزارت امور خارجه در جنوب پایتخت و در نزدیکی مجموعه محل اقامت رهبر معظم قرار دارد که با بیش از ۲۸ موشک هدف قرار گرفت و اکنون کاملاً با خاک یکسان شده است. افراد زیادی جان خود را از دست دادند، از جمله رهبر معظم ما.

وی بار دیگر به مواضع رهبر شهید انقلاب درباره سلاح هسته‌ای اشاره و تاکید کرد: رهبر معظم، بر اساس یک فتوای دینی، توسعه سلاح هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده بود. بر اساس مبانی فکری ایشان، تولید هرگونه سلاح کشتار جمعی در اسلام حرام است. ایشان تمام تلاش خود را برای پیشرفت ایران به کار گرفتند؛ چه در حوزه توسعه اقتصادی، چه در تقویت توان دفاعی کشور برای مقابله با تجاوز خارجی. ایشان تجربه تلخ هشت سال جنگ با صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ را داشتند؛ زمانی که ایران هدف تجاوز رژیم دیکتاتوری عراق قرار گرفت.

حمله به ایران و ترور رهبران پیامدهای جدی برای منطقه و جامعه بین‌المللی خواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه چنین اقدامی بی‌سابقه و حمله به یک کشور دیگر و ترور رهبران آن اقدامی بسیار خطرناک و غیرقانونی است، گفت: این پیامدهای جدی برای منطقه و جامعه بین‌المللی خواهد داشت. در چنین شرایطی دیگر به سختی می‌توان از حقوق بین‌الملل سخن گفت. این حمله نقض آشکار اصول سازمان ملل است که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی ما، اکنون یک شورای موقت متشکل از رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و یک نماینده شورای نگهبان تشکیل شده است. البته در ادامه مجلس خبرگان موظف است رهبر جدید را انتخاب کند و امیدواریم این روند ظرف چند روز آینده تکمیل شود.

بقائی در پاسخ به پرسش رادیو ملی آمریکا درباره اعتراضات در ایران هم گفت: باید بگویم بله، هر جامعه‌ای با چنین موضوعاتی مواجه است. این اعتراضات در ابتدا به‌صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد. تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی ما محترم شمرده می‌شود. ۱۰ روز نخست این اعتراضات مسالمت‌آمیز بود. البته در برخی موارد درگیری‌های پراکنده رخ داد که در چنین تجمعاتی طبیعی است. اما از ۸ تا ۱۰ ژانویه وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. افراد مسلح وارد تجمعات شدند و هم به معترضان و هم به نیروهای پلیس تیراندازی کردند. بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی کشته شدند. برخی از آنان سر بریده شدند و زنده زنده سوزانده شدند. در مجموع ۳ هزار و ۱۷۰ نفر کشته شدند که بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از آنان شهید محسوب می‌شوند؛ شامل نیروهای پلیس، معترضان و شهروندان عادی.

وی با تاکید بر اینکه هر جان انسانی ارزشمند است و همه آنان ایرانی بودند، تصریح کرد: این ادعا که این ناآرامی‌ها کاملاً خودجوش بوده، بخشی از یک کارزار اطلاعات نادرست است. در روزهای ابتدایی اعتراضات، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اگر تعداد کشته‌ها افزایش یابد، برای کمک به مردم وارد عمل خواهد شد. همین موضوع انگیزه‌ای برای برخی عناصر مسلح ایجاد کرد تا با افزایش تلفات، اوضاع را تشدید کنند. این اعتراضات در ابتدا ناشی از مشکلات اقتصادی بود و ما باید اذعان کنیم که با دشواری‌های اقتصادی مواجه بوده‌ایم. اما به خاطر داشته باشید که بخش اصلی این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده است. ما طی پنج دهه گذشته تحت این تحریم‌های ظالمانه بوده‌ایم.

در نهایت، این مردم ایران هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند

دیپلمات حقوقدان کشورمان در پاسخ به پرسش دیگری درباره تغییر نظام سیاسی در ایران با پرسیدن این سوال که «آیا شما در کشور خود می‌پذیرید که یک کشور خارجی خواستار تغییر نظام حکمرانی‌تان شود؟» توضیح داد: انتخاب یا تعیین نظام سیاسی بخشی از حق تعیین سرنوشت مردم است و هیچ کشور یا بازیگر خارجی حق ندارد خواستار تغییر رژیم در کشور دیگری شود. این موضوع برخلاف اصول سازمان ملل است. مردم ایران نشان داده‌اند که هرگاه با تجاوز یا سلطه خارجی مواجه شوند، متحد می‌شوند و برای آزادی، استقلال، عزت و حاکمیت خود می‌ایستند.

بقائی گفت: ما به اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام می‌گذاریم. ما وجود مشکلات اقتصادی را می‌پذیریم و همان‌طور که اشاره کردم، بخش عمده این مشکلات ناشی از آن چیزی است که دولت آمریکا خود آن را «تحریم‌های فلج‌کننده» می‌نامد. این تحریم‌ها مغایر با حقوق بین‌الملل است و مردم ایران را از حقوق بنیادین انسانی‌شان محروم می‌کند. بنابراین بله، ما صدای مردم را می‌شنویم و در نهایت، این مردم ایران هستند که باید درباره آینده خود تصمیم بگیرند. آنها در سال ۱۹۷۹ چنین تصمیمی گرفتند؛ زمانی که تحت یک نظام دیکتاتوری، انقلاب مردمی را رقم زدند و نظام سیاسی خود را برای تضمین آزادی و استقلال از سلطه خارجی برگزیدند. آن انقلاب مردمی در سال ۱۹۷۹ پایه و اساس جمهوری اسلامی شد.

وی با بیان اینکه ایران یکی از اعضای موسس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بوده است. هدف اصلی سازمان ملل نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ است. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور یا تهدید به زور علیه کشور دیگر نیست. آنچه اکنون علیه ایران در حال وقوع است، نقض همین اصل است. این حق مسلم ما وست که از شورای امنیت سازمان ملل بخواهیم بر اساس ماده ۳۹ منشور، به مسئولیت خود عمل کند؛ زیرا آنچه ایالات متحده و اسرائیل انجام می‌دهند، مصداق آشکار تجاوز علیه ایران است. ما می‌دانیم که در عرصه بین‌المللی، متأسفانه واقع‌گرایی سیاسی حاکم است. اما به عنوان عضو سازمان ملل، انتظار مشروع داریم که شاهد همدلی و حمایت سازمان ملل باشیم. در غیر این صورت، دیگر نمی‌توان از امنیت جمعی، حقوق بین‌الملل و نظام هنجاری بین‌المللی سخن گفت.

حمله آمریکا بدون هیچ دلیلی در حال وقوع بوده و این یک تجاوز تحریک‌نشده و غیرموجه است

سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح این مهم که آنچه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انجام می‌دهند، حمله به منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است، توضیح داد: دیروز نخستین موشک‌هایی که به سوی ایران شلیک شد، به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب در جنوب ایران اصابت کرد. تاکنون بیش از ۱۵۸ دختر خردسال بی‌گناه جان خود را از دست داده‌اند و برخی همچنان زیر آوار هستند. امروز نیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مرکز تهران هدف قرار گرفتند. حتی جمعیت هلال احمر ما نیز مورد اصابت قرار گرفت. این اقدامات بدون هیچ دلیلی در حال وقوع است. این یک تجاوز تحریک‌نشده و غیرموجه است. ما ملتی صلح‌طلب هستیم. به تاریخ ایران نگاه کنید؛ در صد سال گذشته حتی یک مورد نشان دهید که ایران به کشور دیگری حمله کرده باشد. ما در دهه ۱۹۸۰ مورد حمله صدام حسین قرار گرفتیم. در ژوئن گذشته و اکنون نیز هدف حملات اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفته‌ایم.

بقائی با بیان اینکه ما خواهان جنگ نیستیم و آنچه امروز در منطقه رخ می‌دهد، نتیجه تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی چه گزینه‌ای برای ما باقی می‌ماند؟ ما از مردم و شهروندان خود دفاع می‌کنیم. ناچار هستیم پاسخ دهیم. تاریخ طولانی ما به ما آموخته است که باید از خود دفاع کنیم. در عین حال، جامعه بین‌المللی و همه دولت‌ها باید نسبت به سابقه خطرناکی که این حمله ایجاد می‌کند، هوشیار باشند. اگر این به یک قاعده تبدیل شود که هر کشوری صرفاً به دلیل نارضایتی از یک ملت دیگر، به خود اجازه حمله بدهد و رهبران آن کشور را ترور کند، در آن صورت ما به‌سرعت به سمت «قانون جنگل» حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: من بارها گفته‌ام که ما هیچ مشکلی با مردم آمریکا نداریم و معتقدیم این جنگ، جنگ آنها نیست بلکه جنگ انتخابی دولت ایالات متحده است. ما نیازی به آغاز این جنگ نداشتیم. این آمریکا و اسرائیل بودند که این جنگ را آغاز کردند. تاکنون نزدیک به ۳۰۰ شهروند بی‌گناه ایرانی کشته شده‌اند، از جمله همان ۱۵۸ دختر خردسال بی‌گناه.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درخصوص امکان مذاکرات مجدد با دولت آمریکا تاکید کرد: ما در دو نوبت در میانه مذاکرات با دولت آمریکا قرار داشتیم که مورد حمله قرار گرفتیم و لذا اکنون تمام تمرکز ما بر دفاع از ملت خود قرار دارد. ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم. این جنگی ناعادلانه است که بر ملت ما تحمیل شده است و رویکرد ما در مقابل آن، ایستادگی، حفظ استقامت و مقابله با این بی‌عدالتی است.