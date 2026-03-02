سپاه: مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی باز کرد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ با بیان اینکه "موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی باز کرد" هشدار داد: به ساکنان سرزمینهای اشغالی توصیه می کنیم از اطراف پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمینهای اشغالی را ترک کنند.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشکهای خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمینهای اشغالی باز کرد.
حمله هدفمند به پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی در تل آویو، حمله به مراکز نظامی و امنیتی حیفا و حمله به قدس شرقی بخشی از اهداف موج دهم بودهاند.
پیشتر نسبت به برنامه توسعه حملات به پایگاهها و سرزمینهای اشغالی دشمنان متجاوز هشدار و اعلام کرده بودیم هرگز صداهای آژیر در اسرائیل قطع نخواهند شد.
اکنون به ساکنان سرزمینهای اشغالی توصیه می کنیم از اطراف پایگاههای نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمینهای اشغالی را ترک کنند.