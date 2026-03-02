خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سپاه: مانور موشک‌های خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمین‌های اشغالی باز کرد

کد خبر : 1757647
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ با بیان اینکه "موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشک‌های خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمین‌های اشغالی باز کرد" هشدار داد: به ساکنان سرزمین‌های اشغالی توصیه می کنیم از اطراف پایگاه‌های نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۹ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

موج دهم عملیات وعده صادق ۴ با مانور موشک‌های خیبر درهای عظیم آتش را به سرزمین‌های اشغالی باز کرد.

حمله هدفمند به پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی در تل آویو، حمله به مراکز نظامی و امنیتی حیفا و حمله به قدس شرقی بخشی از اهداف موج دهم بوده‌اند.

پیشتر نسبت به برنامه توسعه حملات به پایگاه‌ها و سرزمین‌های اشغالی دشمنان متجاوز هشدار و اعلام کرده بودیم هرگز صداهای آژیر در اسرائیل قطع نخواهند شد.

اکنون به ساکنان سرزمین‌های اشغالی توصیه می کنیم از اطراف پایگاه‌های نظامی، مراکز امنیتی و دولتی فاصله بگیرند و فورا سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل