به گزارش ایلنا، سید حسن خمینی درباره شهادت مقام معظم رهبری در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: همه ما اندوهگین هستیم و هنوز عزاداری نکرده‌ایم و ان‌شاءالله پس از پیروزی عزاداری خواهیم کرد.

یادگار امام تأکید کرد: این ضایعه بسیار سخت و تلخ بود. مرحوم محمد بهشتی جمله‌ای دارند که می‌گویند مقلدان خمینی سرنوشتی جز شهادت ندارند. حق مقام معظم رهبری شهادت بود. پس از یک عمر مجاهدت، شهادت به دست اشقیا در ماه رمضان سعادتی بود که نصیب ایشان شد و خوشا به سعادت ایشان.

وی یادآور شد: خود آقا در ماجرای سقوط بالگرد شهید ابراهیم رئیسی وقتی می‌خواستند ملت را توصیف کنند، گفتند ملت ایران از مصیبت حماسه می‌سازد. امروز هم همه ما باید آماده باشیم تا از این مصیبت حماسه بسازیم؛ آن هم در حالی که چشمانمان اشکبار و دل‌هایمان آکنده از اندوه است، اما با امید و توکل به خدا نسبت به آینده امیدوار باشیم.

حسن خمینی گفت: باید از این بحران و صدها بحران ریز و درشت دیگر عبور کنیم. روزی که امام از دنیا رفتند، ما نگران بودیم که چه خواهد شد، اما لطف خدا سایه یک رهبر حکیم را بر کشور حاکم کرد و امروز هم لطف خدا این مرحله را به پیروزی و ظفری بزرگ تبدیل خواهد کرد.

یادگار امام گفت: امروز بحث تمامیت ارضی ایران است امروز با گروهی طرف هستیم که جیره‌خوار دشمنان نیستند بلکه عامل مستقیم دشمنان ما هستند. حادثه‌ها سنگین و وقایع بسیار سنگین است.

وی ادامه داد: خامنه‌ای عزیز دیگر نیست اما راه او و پرچم او هست همه در هیچ لحظه‌ای نباید خیابان، کوچه و مسجد را ترک کنند. به مسئولان اعتماد کنید. شورای موقت رهبری از باتدبیرترین مدیران کشور تشکیل شده است در کنار آنها رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح هم هستند، جمهوری اسلامی قائم به فرد نیست. جمهوری اسلامی با رفتن خدمتگذاران آسیب نمی‌بیند جمهوری اسلامی با در صحنه نبودن مردم آسیب می‌بیند.

یادگار امام گفت: هر کسی که عاشق امام است و عرق به ایران دارد و دلش برای رهبر شهید انقلاب می‌سوزد باید یک لحظه خیابان و کوچه و مسجد را ترک نکند.

وی تصریح کرد: هدف همین است و اگر این به نتیجه نرسد هیچ چیزی به نتیجه نمی‌رسد ما جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشتیم هزار حادثه دیگر را به یمن این ملت پشت سر می‌گذاریم .22 دی و 22 بهمن امسال روزهای بزرگی بود آنها اشتباهات محاسباتی می‌کنند و فکر می‌کنند مردم ایران با رفتن رهبر شهید انقلاب ممکن است صحنه را ترک کنند اما برعکس است امروز میدان‌های شهر باشکوه بود و هر روز باید مردم در صحنه باشند.

سید حسن خمینی گفت: ممکن است ارتباطات قطع شود دشمن هزار دسیسه کند اما آنچه که خداوند از ما می‌خواهد این است که با تمام توان در صحنه باشیم محلات را حفظ کنیم و دل‌گیری‌هایمان را کنار بگذاریم.

وی گفت: فردای جنگ روزهای بزرگی وجود دارد که می‌توان درباره آنها صحبت کرد. بسیاری هستند که بیایند و مطالبی بگویند اما امروز روز ایران و روز حماسه مردم ایران است، شک نکنید از این مسئله عبور می‌کنیم و قدرت الهی آنقدر مژده به مومنان داده است که می‌شود با اتکا به آنها از هزار بحران عبور کرد. باید خدا را برای این مردم شکر کرد همین امروز با حضور عزادارشان وارد صحنه شدند این اتفاق باید مرتب بیفتد.

یادگار امام گفت: باید به شورای رهبری اعتماد کنید مسیر قانونی خود را طی می‌کند هر مسیری به نتیجه رسید جامعه به آن اعتماد کند در حال حاضر به تصمیمات این بزرگواران اعتماد کنید، هر سه فهیم هستند قدرت نیروهای نظامی نیز شکوهمند باعث افتخار و آبرو می‌شود باعث می‌شود یک ملت بعد از سال‌ها در دهان دشمنانش بزند.

سید حسن خمینی گفت: اجازه بدهید در تلویزیون افراد مختلف بیایند، صحبت کنند، ایران متعلق به تک تک همه مردم ایران است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: اگر خبثاء را کنار بگذاریم دیگرانی هستند که گلایه دارند نوجوانان و افرادی هستند که گلایه دارند اما امروز همه دور پرچم جمع می‌شویم فهم مردم ایران، دعای امام و شهیدان و امروز دعای رهبر شهیدمان پشت سر ما است. من بغض در گلو دارم اما بغضمان را می‌خوریم و روزی که به پیروزی رسیدیم آن روز عزاداری می‌کنیم.

سید حسن خمینی گفت: ما امروز در میانه جنگ عزادارایم اما بغض‌هایمان را حماسه می‌کنیم ملت امام حسین یاد گرفته است از زمین خوردن ذوالجناح حماسه درست کند غصه نخورید و تردید به دل راه ندهید که خداوند نصرتش را برای ما نازل می‌کند.

خبر در حال تکمیل می باشد...