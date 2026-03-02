مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص به شهادت رسیدن مقام معظم رهبری در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و اتفاقات آینده در ایران، گفت: تحمل داغ رهبر شهیدمان در کشور برای همه آحاد ملت سخت است و این را همه مردم می‌دانند ایشان پیش از انقلاب، عمرشان را برای مجاهدت و مبارزه‌ها گذاشتند و چه شکنجه‌هایی را در این راه تحمل کردند. مقام معظم رهبری بیش از چهار دهه در سخت‌ترین شرایط کشور را مدیریت کردند، خود را همواره سپر بلای مردم کردند و در نهایت هم به آرزوی دیرین خود که شهادت بود رسیدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که مردم علاقه‌مند بودند که جانشان را برای ایشان تقدیم کنند، اظهار داشت: رهبر انقلاب نپذیرفتند نه خودشان و نه خانواده‌شان به پناهگاه بروند. این امر بار دیگر نشان داد که او یک رهبر الهی، دینی، شجاع، مقتدر اما مظلوم بود.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در فراز و نشیب‌های پس از رحلت حضرت امام، کشور را با اقتدار مدیریت کرد؛ از مشی زندگی ساده و سبک زندگی ساده‌اش تا مدیریت و شجاعتش، این‌ها همه نشان می‌دهد که او به‌عنوان یک رهبر، واقعاً بی‌بدیل، عالم و ژرف‌اندیش بود.

یوسفی تاکید کرد: اگر ایشان با این همه مجاهدت در بستر بیماری یا به مرگ از دنیا می‌رفت، قطعاً در حق مجاهدت‌هایش ظلم می‌شد. مقام معظم رهبری جز با شهادت‌شان اجر بیش از پنجاه سال مبارزه و تلاش شبانه‌روزی، سختی‌های روزمره و جانباز بودن را نمی‌گرفت و ظلم در حقشان بود.

وی با بیان اینکه امروز دلی اندوهگین و لبریز از غم داریم اما نباید واقعیت تاریخی خودمان را فراموش کنیم، گفت: در کشور امروز همه از طفل کوچک تا مردم با دلی لبریز از غم می‌دانند که چه گوهر نابی را از دست داده‌اند. ولی می‌دانیم که این راه ادامه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با برشمردن اتفاقات تاریخی اسلام بیان کرد: در طول تاریخ همواره این‌گونه بوده است که حق به مو رسیده ولی پاره نشده است؛ یعنی مسلمانان بدترین شرایط را دیده‌اند، از حادثه کربلا تا شهادت امام حسین(ع) را در نظر بگیرید که تعداد بازماندگان به انگشتان دست رسید، اما این اقتداری که امروز اسلام و تشیع دارد را ببینید. رحلت حضرت امام، شهادت فرماندهان، شهادت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و بسیاری از مسئولانی که در ابتدای انقلاب ترور شدند را به یادتان بیاورید؛ زمانی که کشور نهالی نوپا بود و نه نظامی تنومند و با وجود همه مشکلات، بالاخره پس از این چهار دهه ثبات پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی برای شرایطی مانند شرایط امروز پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: همان‌گونه که با شهادت رئیس‌جمهور و فرماندهان خللی در حکمرانی کشور به وجود نیامد، با این داغ سخت هم مسیر ادامه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئولان و فرماندهان ما با چشمانی گریان و قلبی اندوهگین اما مقتدر و دست بر ماشه حضور مؤثر در میدان دارند و عمل می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز نه فرمانده کل قوا که رهبر عزیزمان بودند و شهید شدند را داریم، نه امیر موسوی که فرمانده ستاد کل بودند و شهید شدند را داریم، نه فرمانده سپاه و نه وزیر دفاع داریم؛ اما با اقتدار بیشتر در بیش از پنج کشور عملیات دفاعی خود را انجام می‌دهیم تا دشمن را پشیمان کنیم و طبق همان فرمایش حضرت آقا، پاسخ پشیمان‌کننده بدهیم.

وی با طرح این پرسش که چند کشور در دنیا هستند که یک چنین اتفاق کوچکی در داخل آن‌ها رخ دهد و بتوانند چنین عمل کنند؟ بیان کرد: فراموش نکنیم که این کشور قطعاً صاحب دارد، ولی نقش بی‌بدیل مردم و حضور همیشگی آنان نیز بسیار مهم است. امروز می‌بینید که مردم عزادار هستند، داغ سنگینی بر دل دارند، اما حضور دارند و صحنه را ترک نکرده‌اند. اکنون وظایفی بر عهده نیروهای نظامی است، وظایفی بر عهده دولت است و وظایفی هم بر عهده مردم است که باید آن‌ها را اجرا کنیم تا از این مسیر عبور کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای نیروهای نظامی آرزوی موفقیت داریم. آنان باید با خیال راحت از داخل کشور، در عرصه میدان با آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه که زورگو، متخاصم، حقیر و خبیث که خوی درندگی و حیوان‌صفتی‌‌شان برای همه دنیا مشخص شده است، مقابله کنند و این خطای بزرگ آنان را پاسخ دهند که این اتفاق در حال وقوع است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ما با اعتماد به نیروهای نظامی و پختگی آنان باید از ایشان حمایت کنیم. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای نظام در تصمیم‌گیری و سران قوا؛ با تلاش مضاعف که جزو آخرین توصیه‌های حضرت آقا به همه مسئولان به‌ویژه دولت بود باید کار کنند و نیازهای مردم را به دلیل نگرانی‌ها و حمله ددمنشانه تأمین کنند که تاکنون این اتفاق افتاده است.

وی یادآور شد: مردم هم وظیفه اصلی‌شان حضور در صحنه، هوشیاری، انسجام و وحدت میان یکدیگر و پرهیز از دوقطبی‌های کاذب و همچنین روشنگری است تا بتوانند هدف دشمن، یعنی تجزیه و به فرمایش رهبر شهیدمان بلعیدن ایران را خنثی کنند. در هر جای دنیا که این خون‌خواران وارد شدند، جز کشتار، تجزیه و تضعیف آن کشور هیچ دستاوردی نداشتند.

یوسفی گفت: از سوی دیگر، با همراهی و اعتماد به مسئولان بدانیم که ان‌شاءالله از این شرایط، هرچند بسیار سخت، عبور خواهیم کرد؛ خدایی که پس از واقعه عاشورا این دین و اسلام را حفظ کرد، همان خدایی که در ابتدای انقلاب با دست خالی امام و یارانش را بر آن رژیم تا بن دندان مسلح پیروز کرد، همان خدایی که در دهه اول انقلاب یک نهال نوپا و یک کشور تازه انقلاب‌کرده را با وجود نبود زیرساخت‌ها، تحریم‌های گسترده، جنگ هشت‌ساله، ترور منافقین خبیث و مسئولان نظامی و دولتی از آن شرایط عبور داد، همان خدای سال ۱۴۰۴ و زمان شهادت رهبری است؛ به شرط آنکه ما اعتقاد داشته باشیم که «تنصرالله ینصرکم» و بایستیم، حتماً نصرت با ما خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: ان‌شاءالله خداوند کمک کند که این اتفاقات به بهترین شکل رقم بخورد؛ همان‌گونه که مردم تا امروز همراهی کرده‌اند، از این پس هم همراهی خواهند کرد که پیروزی بر اساس وعده الهی با ماست.

انتهای پیام/