عضو اهل سنت مجلس خبرگان: پرچم رهبر شهید بر زمین نمیافتد
روحانی اهل سنت و نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با تاکید بر اینکه ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد، تاکید کرد: مردم با صبر و شکیبایی، همانند گذشته، راه رهبر شهید را ادامه داده و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی را بر زمین نخواهند گذاشت.
به ایلنا، حاج کمال آخوند غراوی گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب که همواره در خدمت دین و مسلمانان بود، ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای جهان اسلام و ملت ایران است. وی با اشاره به خدمات ۴۷ ساله رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: در این مدت شاهد انسجام در میان مسلمانان، شکلگیری جبهه مقاومت و خیزش اسلامی در کشورهای مختلف بودیم که همه مدیون رهنمودهای حکیمانه ایشان بود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری، ایستادگی ملت ایران در برابر فتنهها و شرارتهای استکبار جهانی را در نیم قرن گذشته ستود و تصریح کرد: ملت ایران با تبعیت از رهنمودهای ایشان و در سایه وحدت، در صیانت از دین اسلام و دفاع از حقوق خود پیروز میدان بوده و از پس دسیسههای دشمنان برآمدهاند.
حاج کمال آخوند غراوی با بیان اینکه شهید آیتالله خامنهای خلف صالح امام حسین (ع) بودند، افزود: رهبر معظم انقلاب برای اعتلای دین اسلامی، ادامه دهنده راه سیدالشهدا (ع) بودند و برای جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکردند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان با تاکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی، گفت: ملت ایران با وحدت، صبر و شکیبایی همانگونه که تاکنون از پس دسیسههای دشمنان برآمدهاند، این بار هم پیروز میدان خواهند بود.
این عضو اهل سنت مجلس خبرگان با محکوم کردن اقدامات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: این رژیمهای کودککش که خبیث بودن خود را نه تنها به ملت ایران بلکه به تمام جهان اسلام نشان دادهاند، به طور قطع پاسخی کوبنده در مقابل شهادت رهبر معظم انقلاب و دیگر مردم بیگناه ایران اسلامی خواهند دید.