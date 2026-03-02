لاریجانی:
ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: وی با عملکرد متوهمانه، شعار خودساخته "اول امریکا" را به "اول اسرائیل" تبدیل کرد و سربازان امریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل نمود...
وی ادامه داد: ...و با دروغ پردازیهای جدید بار دیگر هزینه کیش شخصیت خود را به سربازان و خانوارهای امریکایی تحمیل میکند.
امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است. نیروهای مسلح ایران تهاجم را آغاز نکردند.