لاریجانی:

‌ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند
دبیرشورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: ‌ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس نوشت: ‌ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.

دبیر  شورای عالی امنیت ملی گفت: وی با عملکرد متوهمانه، شعار خودساخته "اول امریکا" را به "اول اسرائیل" تبدیل کرد و سربازان امریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل نمود... 

و‌ی ادامه داد: ...و با دروغ پردازی‌های جدید بار دیگر هزینه کیش شخصیت خود را به سربازان و خانوارهای امریکایی تحمیل می‌کند.

امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است. نیروهای مسلح ایران تهاجم را آغاز نکردند.

 

