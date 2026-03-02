احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وقوع جنگ از دو روز گذشته درباره ارزیابی اش در روزهای آینده گفت: این جنگ در روزهای آینده هرچه بیشتر ادامه داشته باشد ایران پیروز میدان خواهد بود، اگر سریع‌تر به پایان برسد پیروز این جنگ آمریکا و اسرائیل خواهند بود.

وی ادامه داد: معمولا کشورهای ابرقدرت دوست دارند جنگ را سریع تمام کنند و به نتیجه مطلوبشان برسند، دوست ندارند جنگ فرسایشی شود. البته از آن طرف ضربات زیادی هم میزنند اما انتظار هم ندارند که ضربه بخورند، اگر که ایران بتواند به آنها ضربه بزند و از نیروهای آنها کشته بگیرد، طبیعتا تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ترامپ به ایتالیا پیام داده و اعلام کرده است که به آتش بس فکر می‌کند

این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره احتمال آتش بس گفت: گویا آقای ترامپ به ایتالیا پیام داده و اعلام کرده است که ما به آتش بس فکر می‌کنیم. طبیعتاً او از ابتدا هم میخواست شنبه تا دوشنبه جنگ را ادامه بدهد ولی ایران علیرغم اینکه شهید هم می‌دهد می‌خواهد بیشتر جلو برود تا این موضوع یک بار برای همیشه تمام شود. چراکه ممکن است الان آتش بس شود اما دوباره سه ماه دیگر باز همین وضعیت و همین دست فرمان باشد و همین سیاست‌ها باشد، باز دوباره ما مشکل پیدا می‌کنیم.

بخشایش اردستانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و تشکیل شورای رهبری گفت: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی اگر رهبر به هر دلیلی نتوانست ادامه حیات بدهد یا کنار گذاشته شود تا وقتی که مجلس خبرگان شکل می‌گیرد و رهبر جدید معرفی می‌شود، شورای موقتی به وجود می‌آید که این شورای موقت در واقع ترکیبی از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک فقیه از شورای نگهبان است که به تایید مجمع تشخیص رسیده باشد.

ایران از شورا خیلی فایده نبرده است

وی ادامه داد: این شورای موقت تا یک سال هم می‌تواند امور را در دست گرفته و به جای رهبری کار کند، اما معمولا مجلس خبرگان اصلا درست شده برای اینکه جایگزین رهبر را انتخاب کند و من فکر کنم به سرعت این کار از سوی خبرگان شکل می‌گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به انتخاب رهبر در مجلس خبرگان گفت: در مجلس خبرگان کمیسیونی وجود دارد به اسم کمیسیون تحقیق و تفحص رهبری، این کمیته از ۱۱ نفر تشکیل شده و وظیفه دارد بعد از بررسی اسم چهار الی پنج منتخب را به مجلس خبرگان معرفی کند، البته معمولا این کمیسیون افراد را برای معرفی مدنظر دارد، بنابراین این کمیسیون افرادی را به صحن مجلس خبرگان معرفی می کند تا از میان این افراد یک نفر به عنوان رهبر انتخاب شود یا شورای رهبری تشکیل می‌شود. البته معمولا یک نفر انتخاب می شود اما می‌شود شورای رهبری هم داشت که سه نفر در آن حضور دارند.

بخشایش اردستانی با اشاره به شورای رهبری گفت: البته منظور از شورای رهبری این شورایی که در حال حاضر تشکیل شده تا موقتا امور را انجام دهد نیست، شورایی است که از سوی مجلس خبرگان تعیین شده باشد اما معمولا چون ایران از شورا خیلی فایده نبرده است، در مجلس خبرگان یک فرد را به عنوان رهبر انتخاب می کنند. اگر در صحن مجلس خبرگان از میان افراد معرفی شده یک نفر انتخاب شود می شود رهبر اما ممکن است که سه نفر انتخاب شوند که در این صورت شورای رهبری تشکیل می‌شود. اما به نظر من یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب می کنند.

باید بعد از جنگ دوازده روزه به یک نتیجه می رسیدیم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اقدامات ایران از ابتدای جنگ با آمریکا و اسرائیل و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت: اقداماتی که از ابتدای این جنگ در حال انجام است درس هایی است که از جنگ ۱۲ روزه آموختیم. در جنگ ۱۲ روزه ۱۰ الی ۱۲ ساعت گیج بودیم تا به خودمان بیاییم و متوجه شویم و بعد شروع کردیم به پرتاب موشک.

این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: در وضعیت فعلی ما بعد از دو ساعت شروع کردیم به پرتاب موشک، یعنی آمادگی بهتری داشتیم ولی حرکت شبیه به هم بود یعنی در جنگ ۱۲ روزه سرداران سپاه، ارتش و دانشمندان هسته ای را زدند در اینجا شهادت رهبری هم به این ترورها اضافه شد.در جنگ دوازده روزه جمهوری اسلامی هر ۶ ساعت و معمولا در شب‌ها موشک به اسرائیل پرتاب میکرد الان اینطور نیست و سرعت بیشتری گرفته است چراکه احتمال می‌دهد که ممکن است به سرعت آتش بس شود. البته هر چه سریعتر هم بزند احتمال اینکه اسرائیل و آمریکا زودتر تقاضای آتش‌بس کنند هم بیشتر است. بنابراین ایران می‌خواهد ضربه شصت را نشان بدهد و به آنها بفهماند که این کار را تکرار نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آتش بس امکان اینکه ایران دوباره به میز مذاکره بازگردد وجود دارد، ادامه داد: پایان هر جنگی مذاکره است. در جنگ دوازده روزه اشتباه ما این بود که نتوانستیم با آمریکا و اسرائیل به نتیجه برسیم و در یک حالت نه جنگ و صلح رسیدیم بالاخره باید یک چیزی بین دو طرف می نوشتیم به طور مثال عدم تجاوز به همدیگر را مشخص می کردیم اما این کار را نکردیم و شرایط نه جنگ نه صلح شد و ما یک پا در هوا شدیم و نمی دانستیم جنگ است و نمی دانستیم صلح.

بخشایش اردستانی گفت: یکی از انتقادهایی که در جنگ ۱۲ روزه وجود دارد این است که ما نتوانستیم به یک تفاهمی برسیم. بنابراین در این جنگ احتمال دارد در پایان جنگ آتش بس بشود این آتش بس باید اینگونه باشد که مثلا توسط سازمان ملل تایید شود در این جنگ آمریکا در جنگ است و ایران اگر با قدرت بیشتری ولو اینکه ضربه هم بخورد، ضربه بزند خیلی به نفع است البته بهتر است که در پایان جنگ و بعد از آتش بس حتما مذاکره داشته باشیم که یک نتیجه مشخصی برای ما داشته باشد.

وی تاکید کرد: روز اول جنگ خیلی بیشتر از روز دوم ایران باید میزد البته ایران روز دوم را به عنوان روز انتقام قرار داد در حالی که روز اول آمریکایی ها خودشان انتظار داشتند بیشتر از ایران سیلی بخورند. اما ایران روی حرف خود مانده است و گفته بود جنگ منطقه ای می‌شود بنابراین تمام پایگاه های امریکا در منطقه و در عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین را زد و البته آنها هم اعتراض کردند و گفتند خاک ما را ایران می زند اما ایران گفته است که از خاک شما به سمت من موشک شلیک می شود و هواپیما بلند می شود. بنابراین ما خاک شما را نمی زنیم ما پایگاه آمری را میزنیم.

انتهای پیام/