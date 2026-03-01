وزیر کشور:
دشمنان بهدنبال ایران تضعیف شده، تجزیه شده و ایران کوچک هستند
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیام ویدیویی به مردم با تسلیت به مناسبت شهادت رسیدن رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران گفت: شهادت ولی امر مسلمین و قاعده امت و پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان را که به دست رژیمهای سفاک و کودککش آمریکا و صهیونیستی صورت گرفت، به مردم ایران و همه آزادیخواهان جهان عمیقاً تسلیت عرض میکنم؛ همه ما داغدار هستیم. همچنین شهادت سرداران غیورمان را هم تسلیت عرض میکنیم.
وی افزود: به استحضار ملت عزیز ایران میرسانم علیرغم اینکه از قبل آمادگیهای لازم به عمل آمده بود، دستورالعملهای لازم نیز صادر شد و همه استانداران، فرمانداران و بخشداران پای کار هستند؛ امورات به صورت روزانه نظارت و پیگیری میشود و ابلاغها نیز به صورت مستمر صورت میگیرد تا مسئولان استانی، استانداران عزیز و فرمانداران پیگیری و نظارت لازم را بر روند خدمات رسانی به مردم عزیز داشته باشند.
وزیر کشور تاکید کرد: به لطف خدا استانداران پرتلاش شجاع و پرتوان در صحنه هستند و مستمراً وضعیت را رصد و پیگیری میکنند و به حول و قوه الهی انشاءالله با توکل بر خدا، با آرامش و حفظ انسجام ملی از این شرایط سخت هم عبور خواهیم کرد.
مومنی در ادامه با بیان اینکه «از مردم عزیز خواهش میکنم که ضمن حفظ آرامش و هوشیاری خود بدانند که دشمنان صرفاً به دنبال ایران ضعیف هستند و این را در پوشش شعارهای فریبندهای که میدهند پنهان میکنند؛ آنها به دنبال ایران تضعیف شده، تجزیه شده و ایران کوچک هستند تا خطری برای آنها نداشته باشد و این حقیقت ماجراست.
وی عنوان کرد: الحمدالله نیروهای مسلح ما پرقدرت و با قاطعیت با همه توان پاسخ دشمنان را خواهند داد و آنها این آرزو را هرگز نخواهند دید. ایران همچنان که در طول تاریخ سربلند بوده در این ایام نیز از این شرایط عبور خواهد کرد و سربلند و پابرجا خواهد ایستاد.
وزیر کشور گفت: خواهشم از مردم عزیزمان این است که ضمن حفظ آرامش، حضور در صحنه را فراموش نکنند؛ مجدداً تاکید میکنم که دشمن به دنبال تجزیه و کوچک کردن و تضعیف ایران است و خواستهای جز این ندارد. مردم بصیرمان قطعاً هوشیارتر از این هستند.
مومنی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به مدرسهای دخترانه در شهر میناب اظهار کرد: دشمنان از حمله به مراکز غیر در واقع نظامی هیچ ابایی ندارند و مدرسه دخترانهای را در میناب به خاک و خون کشیدند؛ برای آنها هیچ چیزی جز ایران کوچک و تضعیف شده مهم نیست.
وزیر کشور در پایان عنوان کرد: انشاءالله همچنان که رهبر فقید و زعیممان فرمودند، با همدلی با همراهی با حفظ انسجام از این شرایط به حول و قوه الهی عبور خواهیم کرد و مردم عزیز بدانند که همه مسئولان ملی و محلی اعم از دولتمردان، مسئولان، استانداران، فرمانداران پای کار مردم عزیزمان هستند.