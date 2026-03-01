رئیس قوه قضاییه:
شورای رهبری تشکیل شده و به بهترین شکل انجاموظیفه خواهد کرد
رئیس قوه قضاییه در پیامی با بیان اینکه مردم عزیز ما اجازه نخواهند داد که این خونهای به ناحق ریخته شده زمین بماند گفت: شورای رهبری تشکیل شده و به بهترین شکل انجاموظیفه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پیامی تلویزیونی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.
متن این پیام تلویزیونی به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت زعیم عظیم الشان مقام معظم رهبری، ولی امر، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای را خدمت مردم شریف ایران اسلامی و به همه مسلمانان جهان و آزادیخواهان تبریک عرض میکنم.
شهادت افتخاری است برای همه اولیای خدا، بخصوص برای ذریه ائمه (ع) و انبیا (ص). حضرت آیت الله العظمی خامنهای زندگی بسیار خوبی داشت و این شهادت طوبی برای ایشان. زندگی پاک، تمیز، عادلانه و هنرمندانه و بعد از ۸۶ سال از عمر شریفشان اینگونه در راه خدا به شهادت رسیدند یعنی به دست شقیترین، کثیفترین و جنایتکارترین افراد یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار به شهادت رسیدند.
از خدای بزرگ میخواهیم این خونهایی که به ناحق ریختند خیزشی شود برای حرکت مهم همه نیروهای اسلامی و انقلابی بخصوص مردم عزیز کشورمان که خواهد شد.
مردم عزیز ما اجازه نخواهند داد که این خونهای به ناحق ریخته شده زمین بماند این پرچم زمین نمیماند و اینها خیال باطلی داشته و دارند.
سه نکته را هم مطرح میکنم. نخست آنکه مردم شریف کشورمان همانطوری که رهبر معظم انقلاب امام خامنهای مکرر در مکرر و امام راحلمان نیز میفرمودند، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند و استقامت در راه خدا را بیش از پیش داشته و مطمئن باشند خداوند پاداش این انسجام، وحدت و روحیه جهادی را خواهد داد.
شهدای ماز نده هستند مخصوصا امام خامنهای زنده است و به لقای خداوند رفته و نزد خداوند روزی میخورد؛ همه ما آرزویمان همین است.
نکته دومی که عرض میکنم، اینکه دشمن، دشمن است و تلاش میکند و ممکن است مجددا اقدامات روانی و حتی نظامی داشته باشد و مردم هشیار بوده و توجه داشته باشند این دشمن نابکار را مایوس کنند.
امام عزیز و رهبر معظم انقلاب ما بارها فرمودند اگر ملت در صحنه باشد هیچ دشمنی نمیتواند کاری انجام دهد.
نکته بعدی اینکه مردم عزیز ما توجه داشته باشند همه مسئولین مشغول هستند و شورای موقت رهبری در کمترین زمان ممکن تشکیل شد و به خوبی به وظایف خود عمل خواهند کرد و مطمئن باشند بجای سرداران شهید عزیز ما هم بلافاصله، علمداران دیگری جایگزین خواهند شد و به این دشمن غدار و مکار خواهند فهماند که ایران اسلامی و مردم مسلمان غیور و مخصوصا شعیان عزیز که پیرو امام حسین (ع) هستند با این اقدامات نظامی و تروریستی و عملیات جنگ روانی به هیچ وجه از پای نمینشینند و انشاءالله بحول و قوه الهی دشمن را سر جای خود خواهند نشاند و دشمن شکست خواهد خورد و اسلام و انقلاب و مردم ایران اسلامی پیروز خواهند بود، انشاءالله.