پیام تسلیت خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی در پی شهادت رهبر انقلاب
به گزارش ایلنا، پیام تسلیت خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:
روز گذشته، پلیدترین و جنایتکارترین دشمنان انسانیت در اقدامی سبوعانه، هدایتگر این حرکت جهانی را به آرزوی دیرینهاش، شهادت در راه جدش اباعبدالله برسانند و البته که سخت در اشتباهند که بتوانند حرکت ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان را با این ترورها و وحشیگریها متوقف سازند.
عزادار رهبر عزیز و دردانه نگین عالم اسلام و کشور عزیزمان هستیم. اما این غم سنگین باعث نمیشود خود را برای انتقام تاریخی مهیا نکنیم و به وظیفه تاریخی خود و وصیتهای رهبر شهید و فرزانهمان عمل نکنیم.
خانواده شهید حاجقاسم سلیمانی