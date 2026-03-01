بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر دریاسالار علی شمخانی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای شهادت مظلومانه و پرافتخار امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تسلیت گفت و تاکید کرد: مسیر ترسیمشده این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر مدافع وطن با صلابت، تدبیر و ابتکار راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در محاسبات خود با واقعیت عزم راسخ و توان بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر دریاسالار علی شمخانی به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه و پرافتخار امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران، در پی جنایت حمله تروریستی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، جلوهای دیگر از استمرار خصومت راهبردی نظام سلطه با امنیت، اقتدار و استقلال ملت بزرگ ایران را آشکار ساخت.
این فرمانده برجسته و مدیر عالیرتبه دفاعی، با پشتوانه سالها مجاهدت میدانی و تجربه فرماندهی در سطوح عالی نیروهای مسلح، نقشی تعیینکننده در راهبری سیاستهای کلان دفاعی، طراحی معماری امنیت ملی، تعمیق بازدارندگی هوشمند و تقویت همافزایی میان مؤلفههای قدرت ملی ایفا نمود. حضور مؤثر و آیندهنگرانه و هرچند کوتاه ایشان در شورای دفاع، بهمثابه پیونددهنده ظرفیتهای راهبردی کشور، سهمی ماندگار در تثبیت ثبات پایدار و ارتقای جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت.
شهادت این چهره مؤثر دفاعی، اگرچه ضایعهای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه راهبردی کشور است، اما بیتردید به تقویت انسجام ملی، تعمیق اراده مقاومت و شتاببخشی به مسیر پیشرفت دفاعی خواهد انجامید. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور نخبگان و فرماندهان مؤثر، نهتنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمیکند، بلکه سرمایهای راهبردی برای بازآرایی هوشمندانه توانمندیها و تثبیت معادلات جدید قدرت محسوب میشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به خانواده مکرم ایشان، اعضای شورای دفاع، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اعلام میدارد که مسیر ترسیمشده این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر مدافع وطن با صلابت، تدبیر و ابتکار راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در محاسبات خود با واقعیت عزم راسخ و توان بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴