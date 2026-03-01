بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت امیر دریاسالار علی شمخانی



شهادت مظلومانه و پرافتخار امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران، در پی جنایت حمله تروریستی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، جلوه‌ای دیگر از استمرار خصومت راهبردی نظام سلطه با امنیت، اقتدار و استقلال ملت بزرگ ایران را آشکار ساخت.



این فرمانده برجسته و مدیر عالی‌رتبه دفاعی، با پشتوانه سال‌ها مجاهدت میدانی و تجربه فرماندهی در سطوح عالی نیروهای مسلح، نقشی تعیین‌کننده در راهبری سیاست‌های کلان دفاعی، طراحی معماری امنیت ملی، تعمیق بازدارندگی هوشمند و تقویت هم‌افزایی میان مؤلفه‌های قدرت ملی ایفا نمود. حضور مؤثر و آینده‌نگرانه و هرچند کوتاه ایشان در شورای دفاع، به‌مثابه پیونددهنده ظرفیت‌های راهبردی کشور، سهمی ماندگار در تثبیت ثبات پایدار و ارتقای جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت.



شهادت این چهره مؤثر دفاعی، اگرچه ضایعه‌ای سنگین برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و جامعه راهبردی کشور است، اما بی‌تردید به تقویت انسجام ملی، تعمیق اراده مقاومت و شتاب‌بخشی به مسیر پیشرفت دفاعی خواهد انجامید. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور نخبگان و فرماندهان مؤثر، نه‌تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای بازآرایی هوشمندانه توانمندی‌ها و تثبیت معادلات جدید قدرت محسوب می‌شود.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک و تسلیت این شهادت پرافتخار به خانواده مکرم ایشان، اعضای شورای دفاع، فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح و ملت شریف ایران، اعلام می‌دارد که مسیر ترسیم‌شده این شهید والامقام و دیگر شهدای گرانقدر مدافع وطن با صلابت، تدبیر و ابتکار راهبردی استمرار خواهد یافت و دشمنان ملت ایران در محاسبات خود با واقعیت عزم راسخ و توان بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴