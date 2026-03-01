تسلیت آیتالله وحید خراسانی در پی شهادت رهبر انقلاب
دفتر آیتالله حسین وحید خراسانی در پی شهادت حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت این مرجع عالیقدر را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا در پی شهادت رهبر معظم انقلاب، فرزند ارشد آیت الله وحید خراسانی در تماس تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم مراتب تسلیت و تأثر آیتالله وحید خراسانی را به بازماندگان، به خصوص آقازادگان بزرگوار، ابلاغ نمود.
وی برای ایشان حشر با صاحب این ماه، حضرت امیر المومنین(ع)، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت کرد.