به گزارش ایلنا در پی شهادت رهبر معظم انقلاب، فرزند ارشد آیت الله وحید خراسانی در تماس تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم مراتب تسلیت و تأثر آیت‌الله وحید خراسانی را به بازماندگان، به خصوص آقازادگان بزرگوار، ابلاغ نمود.



وی برای ایشان حشر با صاحب این ماه، حضرت امیر المومنین(ع)، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت کرد.