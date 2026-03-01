زمان و نحوه پایان جنگ را ما تعیین می کنیم
وزیر امورخارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: زمان و نحوه پایان جنگ را ما تعیین می کنیم.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ما دو دهه فرصت داشتهایم تا شکستهای ارتش ایالات متحده در شرق و غرب مرزهای خود را بررسی کنیم و درسهای لازم را بر اساس آنها فراگیریم.
بمبارانهای پایتخت ما هیچ تأثیری بر توانایی ما برای ادامه جنگ ندارد. دفاع چندلایه غیرمتمرکز به ما امکان میدهد که زمان و نحوه پایان جنگ را خودمان تعیین کنیم.