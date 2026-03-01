پیام تسلیت علی اکبر ناطق نوری در پی شهادت رهبر انقلاب

علی اکبر ناطق نوری در پی شهادت رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

با قلبی اندوهگین شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)،ملت بزرگوار ایران و عدالت خواهان تسلیت عرض می‌کنم.بی‌شک خادمان ملک و ملت،شجاعت و فرماندهی مدبرانه ایشان را در مدیریت این مقطع ادامه خواهند داد. 

تجاوز به خاک میهن و دست‌اندازی به حریم این مرز‌ و بوم نشانه‌ای آشکار از نقض حقوق بین‌الملل است که در راستای اهداف سلطه‌طلبانه یک اقلیت جنایتکار صهیونیستی و با پشتیبانی نامشروع آمریکا صورت گرفت.ضمن محکومیت بی‌چون و چرای این حمله و عاملان و آمران آن،به عنوان فردی از آحاد ایرانیانی که دغدغه این آب و خاک و آینده آن را دارند،در کنار هم‌میهنان صبور و آگاه تا آخرین نفس ایستاده‌ و از تک‌تک مردم فهیم ایران تقاضا دارم با درک شرایط خطیر کنونی،هر چه بیشتر بر وفاق ملی و همبستگی در برابر دشمنان اهتمام ورزند.

تمامیت ارضی ایران عزیز میراث فرد فرد ماست و آینده آن حاصل خرد جمعی و تصمیم امروز.این بزنگاه تاریخی نیز همچون گذارهای پیشین خواهد گذشت و خائنان و جاهلان این زمان بی‌آبرویان در پیشگاه تاریخ خواهند بود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
