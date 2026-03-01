پیام تسلیت علی اکبر ناطق نوری در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

با قلبی اندوهگین شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)،ملت بزرگوار ایران و عدالت خواهان تسلیت عرض می‌کنم.بی‌شک خادمان ملک و ملت،شجاعت و فرماندهی مدبرانه ایشان را در مدیریت این مقطع ادامه خواهند داد.

تجاوز به خاک میهن و دست‌اندازی به حریم این مرز‌ و بوم نشانه‌ای آشکار از نقض حقوق بین‌الملل است که در راستای اهداف سلطه‌طلبانه یک اقلیت جنایتکار صهیونیستی و با پشتیبانی نامشروع آمریکا صورت گرفت.ضمن محکومیت بی‌چون و چرای این حمله و عاملان و آمران آن،به عنوان فردی از آحاد ایرانیانی که دغدغه این آب و خاک و آینده آن را دارند،در کنار هم‌میهنان صبور و آگاه تا آخرین نفس ایستاده‌ و از تک‌تک مردم فهیم ایران تقاضا دارم با درک شرایط خطیر کنونی،هر چه بیشتر بر وفاق ملی و همبستگی در برابر دشمنان اهتمام ورزند.

تمامیت ارضی ایران عزیز میراث فرد فرد ماست و آینده آن حاصل خرد جمعی و تصمیم امروز.این بزنگاه تاریخی نیز همچون گذارهای پیشین خواهد گذشت و خائنان و جاهلان این زمان بی‌آبرویان در پیشگاه تاریخ خواهند بود.

