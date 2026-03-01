خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خون شهدا وحدت ملی را عمیق‌تر خواهد کرد

کد خبر : 1757499
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پی شهادت فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

شهادت جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه و مجاهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله جنایت‌بار رژیم صهیونیستی و حامی مستکبر آن، آمریکای جنایتکار، ضایعه‌ای سنگین و جانکاه برای ملت ایران و جبهه دفاع از حقانیت بود.

یاد و نام سرلشکر موسوی، سرلشکر پاکپور و دریابان علی شمخانی که سال‌ها عمر خویش را در پاسداری از امنیت ملی، عزت ایران اسلامی و صیانت از آرمان‌های انقلاب صرف کردند، در حافظه تاریخی این ملت ماندگار خواهد بود؛ و به‌ویژه فقدان همکار ارجمندمان در دولت، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، که با روحیه‌ای جهادی و مدیریتی انقلابی در خط مقدم دفاع از حقوق ملت ایران ایستاد، برای دولت و نیروهای مسلح ضایعه‌ای بس سنگین است.

این سرداران سرافراز با خون پاک خود نشان دادند که مسیر دفاع از استقلال، عدالت و کرامت ملی هرگز با جنایت و ترور متوقف نخواهد شد. دشمنان این سرزمین در اوج استیصال، به اقدامات کور و بزدلانه متوسل می‌شوند، غافل از آنکه خون شهیدان، اراده ملت ایران را استوارتر و وحدت ملی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان در نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنیم. بی‌تردید پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدام تروریستی، قاطع، هوشمندانه و در چارچوب دفاع مشروع از حقوق و امنیت ملت خواهد بود.

راه این شهیدان ادامه دارد و پرچم عزت و حقانیت ایران اسلامی برافراشته‌تر از همیشه در اهتزاز خواهد ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل