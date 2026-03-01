خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت احمدی‌نژاد بمناسبت شهادت رهبر انقلاب

کد خبر : 1757496
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور دولت های نهم و دهم در پی شهادت رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

در کمال تاسف و تاثر، شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی و اعضاء خانواده ایشان، جمعی از مقامات و فرماندهان و نیروهای نظامی، دانش آموزان و گروهی از مردم، در تهاجم سنگین و بی سابقه آمریکا و اسرائیل را به عموم مردم و بستگان و خانواده های ایشان تسلیت عرض می نمایم.

اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام خلاف قوانین بین المللی و درخواست توقف فوری عملیات تهاجمی، از خداوند منان برای شهیدان، رحمت و مغفرت و برای ملت بزرگ ایران، وحدت، انسجام، سربلندی و سلامتی مسئلت دارم.

محمود احمدی نژاد

۱۴۰۴/۱۲/۱۰

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
