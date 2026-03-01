به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

در کمال تاسف و تاثر، شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی و اعضاء خانواده ایشان، جمعی از مقامات و فرماندهان و نیروهای نظامی، دانش آموزان و گروهی از مردم، در تهاجم سنگین و بی سابقه آمریکا و اسرائیل را به عموم مردم و بستگان و خانواده های ایشان تسلیت عرض می نمایم.

اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام خلاف قوانین بین المللی و درخواست توقف فوری عملیات تهاجمی، از خداوند منان برای شهیدان، رحمت و مغفرت و برای ملت بزرگ ایران، وحدت، انسجام، سربلندی و سلامتی مسئلت دارم.

محمود احمدی نژاد

۱۴۰۴/۱۲/۱۰

