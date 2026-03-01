پیام رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی بمناسبت شهادت رهبر انقلاب

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّـهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‌ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

عروج روح بلند امام شهید امت و رهبر عزیز و محبوب ملت بزرگ و مقتدر ایران، جهان اسلام را در غمی عمیق و حزنی اندوهناک فرو برد. بدخواهان و کور دلان و دنیا پرستان که فاقد هرگونه وجدان بیدار هستند، هیچ‌گاه درکی صحیح از حق و حقیقت نداشته و ندارند. آنها یقینا در طول زندگی خود بنا به سنت خداوند، گرفتار مکر و کید الهی شده و عاقبتی شوم از حیث افکار عمومی در انتظارشان خواهد بود.

امام شهید عزیزمان خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) متصف به کلیه ارزش ها و صفات یک انسان متأله بودند. ایشان در طول عمر پر برکت خود به لطف الهی منشأ خدمات ارزشمند به ساحت ملک، دین و ملت بودند. امام شهید بزرگوارمان همواره ملت و امت اسلامی را متوجه پایگاه و سرچشمه اصلی قدرت مردم که عمدتا متجلی در اراده ملی، انگیزه و ایستادگی در مقابل دسیسه های دشمن است، می کردند. فقدان سید الشهداء عصر ما که همواره بر عزت و عظمت اسلام و ایران تأکید داشتند برای همه حق طلبان و نوع دوستان جهان اندوهناک و تألم بار بود. میراث گران بهایی که ایشان در حکمرانی از خود به یادگار گذاشتند اصل عزت، حکمت و مصلحت است که ضامنی استوار برای آینده عزتمند، روشن و امید بخش کشور عزیزمان ایران می باشد.

یشان دولتمردی برخوردار از سعه صدر در مقابل آراء گوناگونِ و صلابت در تصمیم گیری بودند و هیچ‌گاه تزلزلی در مواضع ایشان مشاهده نشد. توکل ایشان بر خدای متعال آن چنان آرامشی به ایشان داده بود که او را در اتخاذ تصمیمات پس از مشورت های گوناگون مصمم می‌کرد. شهید بزرگوارمان مصداق این روایتند که، العبد یدبر و الله یقدر. ایشان اعتقاد داشتند که اسلام بر مبنای ـ افلا یعقلون، افلا یتفکرون و افلا یعقلون، بنیان گذاشته شده است و لذا توصیه همیشگی ایشان در تدبیر امور مبتنی بر مشورت با صاحب نظران بود تا تصمیمات اتخاذ شده صائب و بر اساس عقلانیت باشد.

البته در نهایت باید تسلیم در مقابل تقدیر الهی بود. جایگاه رفیع علمی، اخلاقی، باورمندی و عرفانی امام شهیدمان خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) در طول زمان روشن تر و روشن تر خواهد شد، زیرا که حجاب عصر (زمانه) فقط با گذشت زمان بر طرف می شود و آنگاه تمامی حقایق نسبت به شخصیت کم نظیر ایشان برای نسل های آینده مکشوف و تبیین خواهد شد. در زمره بارزترین خدمات امام شهیدمان، تثبیت استقلال سیاسی و اهمیت بخشیدن به مباحث علمی و فنآوری بود. ایشان این اراده را به ملت شریف ایران به‌خصوص نسل جوان تلقین کردند که «ما می‌توانیم». در حقانیت امام شهیدمان همان بس که شهادت ایشان به دست خبیث‌ترین انسان‌ها نزد افکار عمومی جهان انجام گرفت. حقیقتا که محبوب ترین انسان ها نزد خداوند متعال نافع ترین آنهاست. ایشان سراسر شور در عبادت خالق و خدمت به خلق بود.

شهید گرانقدرمان سعادتمند زیست و سعادتمند جان به جان آفرین سپرد. اللهم تغمده بواسع رحمتک و اسکنه فی فسیح جناتک و احشره مع جده رسولک الکریم و جاوره مع اولیائک و انبیائک العظام.

آمین یا رب العالمین

علی اکبر صالحی ۱۲/۱۲/۱۴۰۴