معاون اجرایی رئیس ‌جمهور شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت

معاون اجرایی رئیس ‌جمهور شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت
معاون اجرایی رئیس ‌جمهور شهادت مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بدین شرح است: 

شهادت اسطوره‌ای رهبر مجاهد و دلیر انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای به دست جنایتکاران ایران‌ستیز، ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران و همه دوستداران ایشان در منطقه و جهان است؛ ضایعه‌ای که فراتر از فقدان یک رهبر، تعرض به نماد استقلال و سلطه‌ناپذیری ملتی است که قرن‌ها بر پای خویش ایستاده است.

ایران پیش از آن‌که یک دولت-ملت مدرن باشد، یک تمدن است؛ تمدنی ریشه‌دار و مقاوم که استقلال را نه به عنوان شعار، بلکه به مثابه بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی خود زیسته است. آنان که می‌پندارند با حذف یک شخصیت می‌توانند اراده ملتی را درهم شکنند، از این حقیقت غافل‌اند که این ملت، عزت خویش را از تاریخ و ایمان خود می‌گیرد، نه از اراده دشمنانش.

این جنایت، نشانه هراس از گفتمان عزت و خوداتکایی ایران است. در فرهنگ ما، شهادت پایان راه نیست؛ آغاز مسئولیتی سنگین‌تر و اراده‌ای استوارتر است.

اینجانب، این مصیبت را به ملت بزرگ ایران و رئیس‌جمهور شجاع تسلیت عرض می‌کنم و تأکید دارم که راه استقلال، پیشرفت و صیانت از کرامت ملی، با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد. ایران، ایستاده‌تر از همیشه، مسیر عزت خویش را ادامه خواهد داد و با سازوکارهای پیش‌بینی شده در قوانین کشور، خللی در اداره امور کشور پدید نخواهد آمد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
