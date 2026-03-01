معاون اجرایی رئیس جمهور شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور بدین شرح است:
شهادت اسطورهای رهبر مجاهد و دلیر انقلاب اسلامی، آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای به دست جنایتکاران ایرانستیز، ضایعهای بزرگ برای ملت ایران و همه دوستداران ایشان در منطقه و جهان است؛ ضایعهای که فراتر از فقدان یک رهبر، تعرض به نماد استقلال و سلطهناپذیری ملتی است که قرنها بر پای خویش ایستاده است.
ایران پیش از آنکه یک دولت-ملت مدرن باشد، یک تمدن است؛ تمدنی ریشهدار و مقاوم که استقلال را نه به عنوان شعار، بلکه به مثابه بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی خود زیسته است. آنان که میپندارند با حذف یک شخصیت میتوانند اراده ملتی را درهم شکنند، از این حقیقت غافلاند که این ملت، عزت خویش را از تاریخ و ایمان خود میگیرد، نه از اراده دشمنانش.
این جنایت، نشانه هراس از گفتمان عزت و خوداتکایی ایران است. در فرهنگ ما، شهادت پایان راه نیست؛ آغاز مسئولیتی سنگینتر و ارادهای استوارتر است.
اینجانب، این مصیبت را به ملت بزرگ ایران و رئیسجمهور شجاع تسلیت عرض میکنم و تأکید دارم که راه استقلال، پیشرفت و صیانت از کرامت ملی، با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد. ایران، ایستادهتر از همیشه، مسیر عزت خویش را ادامه خواهد داد و با سازوکارهای پیشبینی شده در قوانین کشور، خللی در اداره امور کشور پدید نخواهد آمد.