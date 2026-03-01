به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، تأکید کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شرایط فقدان رهبر، سازوکار‌های دقیق و روشنی پیش‌بینی کرده و هیچ ابهامی در روند قانونی انتخاب رهبر جدید وجود ندارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر فقید انقلاب اظهار داشت: ایشان شخصیتی جامع‌الاطراف بودند؛ از حضور در مباحث علمی و سخن گفتن با نخبگان تا ارتباط صمیمی با زنان و کودکان، و در عین حال در جایگاه فرماندهی کل قوا از تدبیر، اقتدار و عزت کم‌نظیری برخوردار بودند. این جمع میان ابعاد اجرایی، معنوی، حکمی و فرهنگی از ویژگی‌های برجسته ایشان بود.

تشریح روند انتخاب رهبر جدید

طحان‌نظیف، به تشریح روند قانونی انتخاب رهبر پرداخت و گفت: فصل هشتم قانون اساسی به موضوع رهبری و شورای موقت رهبری اختصاص دارد و اصل ۱۱۱ قانون اساسی دقیقاً برای چنین شرایطی پیش‌بینی شده است. بر اساس این اصل، در صورت فقدان رهبر، وظیفه انتخاب رهبر جدید بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.

وی افزود: این فرآیند پیش‌تر نیز پس از رحلت امام خمینی (ره) تجربه شده و مجلس خبرگان در آن مقطع، آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر انتخاب کرد؛ بنابراین نظام جمهوری اسلامی تجربه عملی این فرآیند را دارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تا زمان انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ تشکیل می‌شود که متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به گفته وی، این روند طی شده و با انتخاب آیت‌الله اعرافی از سوی مجمع تشخیص، شورا عملاً تشکیل شده است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: قانون اساسی زمان مشخصی برای انتخاب رهبر تعیین نکرده و تعبیر «در اسرع وقت» را به کار برده است، اما با توجه به شرایط امنیتی و وضعیت جنگی کشور، بررسی‌های لازم باید با دقت انجام شود. با این حال، با تشکیل شورای موقت رهبری، هیچ خللی در اداره امور کشور وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ممکن است در دل‌ها اندوهی عمیق وجود داشته باشد، اما از نظر حقوقی و قانونی هیچ ابهامی در روند پیش‌رو نداریم.

اصول انقلاب متکی به اشخاص نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر در سیاست‌های کلان نظام پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: آرمان‌های انقلاب اسلامی قائم به شخص نیست. این آرمان‌ها پیش از پیروزی انقلاب نیز وجود داشت و در قانون اساسی تثبیت شده است.

وی با اشاره به تجربه سال ۱۳۶۸ و انتخاب رهبر جدید پس از رحلت امام خمینی (ره) افزود: در آن مقطع نیز برخی تصور می‌کردند مسیر انقلاب دچار تغییر خواهد شد، اما نظام با قدرت مسیر خود را ادامه داد. امروز نیز همین‌گونه خواهد بود.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی متکی بر ارزش‌هایی همچون عدالت‌طلبی، استقلال‌خواهی و پایبندی به دین مبین اسلام است و این اصول در متن قانون اساسی تصریح شده‌اند. اشخاص در تحقق این آرمان‌ها نقش دارند، اما اصل مسیر وابسته به فرد خاصی نیست.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران نشان داده‌اند که در مسیر آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و با وحدت و پایبندی به قانون اساسی، مسیر اقتدار و پیشرفت کشور ادامه خواهد یافت.