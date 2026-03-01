«رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، با زبانی روزه، شهد شهادت را نوشیدند و به قافله شهدای سرافراز و پرافتخار اسلام پیوستند.

ایران یکپارچه در فراق زعیم جلیل‌القدر، عالم فرزانه، نماد وحدت ملی، الگوی اخلاق و اسوه مقاومت، رهبر ساده‌زیست، جامع‌نگر، شجاع و مقتدر، عزادار است.

دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران با این جنایت وحشیانه، ننگی ابدی برای خود آفریدند و دست به گناهی نابخشودنی زدند که ملت ایران هرگز آن را نخواهد بخشید.

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای پس از امام خمینی(ره)، با زعامت و هدایت داهیانه خود، اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی را تضمین و تثبیت کردند که چون میراثی گرانبها برای نسل‌های آتی به ارمغان گذاشته‌اند و بر ماست که از آن پاسداری کنیم.

شورای اطلاع‌رسانی دولت، عروج ملکوتی رهبر شهید سرافرازمان را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنافداه، مراجع عالی‌قدر شیعه، بیت مکرم ایشان، خانواده معظم شهدا، ملت شریف ایران، مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت می‌گوید و رجا واثق دارد که راه نورانی و مکتب پرفیض ایشان، رهروان بسیاری در ایران و جهان دارد که با پیروی از آموزه‌های ایشان، همچنان پرچم ایستادگی در مقابل زورگویان و آزادگی را برافراشته نگه خواهند داشت.

۱۴۰۴/۱۲/۱۰»