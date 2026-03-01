پزشکیان:
شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت ایجاد نمیکند
رئیسجمهوری تاکید کرد: جنایت جنایتکاران و شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ایجاد نمیکند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«داغ شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تا مدتهای مدید با ملت ایران باقی خواهد ماند.
جنایت جنایتکاران و شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ایجاد نمیکند.
ما در پیمودن مسیر سرافرازی، استقلال و سربلندی ایران عزیز استوار هستیم.»