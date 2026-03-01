پیام تسلیت مخبر در پی شهادت رهبر انقلاب

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

ملت غیور و داغدار ایران اسلامی؛

سیدعلی، در ماه علی(ع) به خدای علی پیوست.

امروز مام وطن مغموم فقدان رهبری عظیم الشان است که در تاریخ ایرانمان چون او را به خود ندیده. امروز تمامی آزادگان جهان و مسلمانان غیرتمند عالم در سوگی همراه با خشم به سر می‌برند.

شهید امام خامنه‌ای عزیز، قله اسلامیت و ایرانیت، پدر مهربان امت و ملت به آرزوی دیرینه‌اش رسید. او که هر بار، هر یک از یاران سفر کرده و شهید خود را بدرقه می کرد، با چشمانی اشکبار برای خویش نیز آرزوی شهادت داشت و به گواه تمامی آزادمردان جهان حیف بود، مردی که عمری را به تزکیه نفس و مقابله با خدعه‌های دشمن و مجاهدت در راه خدا سپری کرده بود، از مسیری جز شهادت به دیدار حق بشتابد.

رهبری که در قول و فعل صادق بود، برای ایران جز سعادت و استقلال نمی‌خواست و به جوانان ایران عزیز با هر سلیقه و گرایشی ایمان داشت. ایمان داشت که راه عزت از مسیر استقلال ملی می‌گذرد و رهپویان مسیر ایران پیشرفته قطعاً جوانان این سرزمین هستند.

قلب‌های ما شکسته و چشمانمان اشکبار است. ما امروز عزادار رهبری هستیم که مکتب او، تکیه‌گاه ما در برابر امواج سهمگین دشمنی‌ها بود. ایشان مصداق کامل «فاستقم کما أمرت» بودند که آنرا همواره در سخنرانی های خود بر آن تأکید می کردند.

ایشان تا لحظه آخر، در سنگر مسئولیت ایستاد؛ ایستاده در برابر فتنه‌ها، ایستاده در برابر زورگویی‌ها، و در نهایت، ایستاده در برابر حمله‌ای که هدفش نه تنها جان ایشان، بلکه ریشه های اعتقادی این نهضت و ملت بود.

امروز، وظیفه ماست از بنیان مرصوصی که ایشان برای تداوم آزادگی ملت و دور ماندن میهنمان از گزند تجزیه و آسیب بنا نهادند، پاسداری کنیم.

نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی و تدابیر رهبر فقید و عزیزمان، دارای سازکارهای تضمین‌شده‌ای برای تداوم حیات و کارکردهای اصلی و بنیادین خود است.

تاریخ انقلاب شکوهمند ما نشان داده، هرگونه تلاش دشمن برای واردکردن خدشه به این شجره طیبه، محکوم به شکست است.

همانگونه که رهبر شهید و عزیز ما، امام خامنه‌ای در تدابیر خود پیش‌بینی کرده بودند، آمادگی و نقشه‌های عملیاتی انتقام در بالاترین سطح قرار دارد و فرماندهی نیروهای مسلح، اکنون تحت ساختار تعیین شده و مورد تأیید ایشان، با قدرت و سرعت تمام، پیگیر اجرای آن فرامین است.

دشمن باید بداند انتقام قطعی است و ایران در این مسیر، با هوشمندی و قاطعیت عمل کرده و به اذن الهی متجاوز مستکبر، طعم تلخ شکست را خواهد چشید.

امروز حفظ اتحاد مقدس یقیناً خواسته قطعی و اصلی رهبری شهیدمان است و تأکید بر این امر مهم از تمامی جناح‌های سیاسی گرفته تا آحاد ملت امری است ضروری و حیاتی.

و در آخر، بدانیم که رهبری و قائد امت، با شهادت خود، مسئولیت را به دوش هریک از ما نهاده است. ما ایستاده‌ایم و تا رسیدن به منزلگاه نهایی و قله آرمان‌های این ملت، راه را استوار ادامه خواهیم داد. این عهد ما با امام خمینی کبیر و رهبر شهیدمان، امام خامنه‌ای عزیز است.

خداوند نگهدار ایران و شما ملت مقاوم باد.