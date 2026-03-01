تماس تلفنی وزاری امور خارجه ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان در صبح روز شنبه را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در جریان آخرین تحولات متعاقب تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قرار گرفت‌.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به ایران و ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب، بر عزم ایران برای دفاع مقتدرانه از کیان ایران تاکید کرد.

