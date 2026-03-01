سید محمد خاتمی:

شهادت رهبر انقلاب جنایتی بزرگ و حادثه‌ای دردآور برای امروز و آینده ایران است

رئیس دولت اصلاحات گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای که به دست ناپاک تجاوزگران زورگو رخ داد، جنایتی است بزرگ و حادثه‌ای دردآور برای امروز و آینده ایران و نشانه‌ی آشکار از سلطه‌گرایی حاکم بر جهان امروز  است.

به گزارش ایلنا، در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی پیام تسلیتی را صادر کرد که به شرح زیر است.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای که به دست ناپاک تجاوزگران زورگو رخ داد، جنایتی است بزرگ و حادثه‌ای دردآور برای امروز و آینده ایران و نشانه‌ی آشکار از سلطه‌گرایی حاکم بر جهان امروز و خشم و کینی که دشمنان آزادی و استقلال و عزت ایران و اقتدار و یکپارچگی و ایستادن بر پای خود، دارند.

انتظار انصاف و اخلاق و ادب از رئیس دولت آمریکا و سرکرده رژیم آدمکش اسرائیل که هیچگاه به فکر آزادی ملت و استقلال کشور و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نیستند، دور از واقعیت است. شگفتی و تأسف اما در این است که جز در موارد معدود، بیشتر مقام‌های مسئول رسمی و سازمان‌های بین‌المللی نه تنها بی‌تفاوت از کنار جنایت‌های اخیر و پیشین آمریکا و اسرائیل گذشته‌اند، بلکه طرف مظلوم را که به دفاع از حیثیت و شرافت و تمامیت ارضی خود پاسخ تجاوزخوار را داده است، محکوم کرده و می‌کنند.

ملت شریف ایران که در جنایت اخیر نه تنها رهبر انقلاب، بلکه انبوهی از شهروندان خود اعم از مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی و مردمان عادی به ویژه صدها تن از کودکان و نوجوانان و کارگران را تاکنون از دست داده است و ده‌ها برابر آن دچار آسیب های سخت شده‌اند، ولی این ملت به رغم سختی‌ها و نارضایتی‌ها راه دشوار و آزادی و سربلندی و زندگی شرافتمندانه را با تکیه بر توان و تجربه خود خواهد پیمود و نه به دوران سیاه و پر ملالتی برمی‌گردد که با انقلاب از آن رهیده است و نه قیمومیت بیگانه و سلطه زور و فریب را بر سرنوشت خود می‌پذیرد و نه اجازه می‌دهد که ایران عزیز پاره پاره شود و تمامیت ارضی و وحدت ملی آن خدشه‌دار گردد.

من که در مقاطع مختلف تاریخی از جمله سال‌های اخیر کوشیده‌ام انتظارات، الزام‌ها، پیشنهادها و حتی نقدهای منصفانه را برای بهبود نظام حکمرانی و اصلاح رویکردها و رویه‌های مورد اعتراض مردم ابراز کنم و در سطوح مختلف خصوصی و عمومی با صراحت مطالب را گفته‌ام، اینک ضروری می‌دانم که از همه گروه‌ها و قشرهایی که ایران و عزت ملت را پاس می‌دارند، با همه دیدگاه‌های متفاوت، و حتی دل‌های رنجیده از ناروایی‌ها و محدودیت‌ها، دعوت کنم که به شرایط پیچیده کنونی و آینده هولناکی بیاندیشند که دشمنان در سودای خلق آنند.

راه ما راه آزادی، استقلال، مردم سالاری، پیشرفت شرافتمندانه و عادلانه زیستن است و این راهی است روشن که پیمودن آن دشوار و نیازمند خردورزی و مدارا است.

خدایا بر دل‌های افسرده و رنجیده و داغ دیده ما باران شکیبایی ببار و گام‌هایمان را در راه افتخار و سرافرازی استوار بدار و بر ناسپاسان و درستی ستیزان پیروزمان گردان.

 

